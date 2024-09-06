　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮男網購偽造車牌規避取締　難逃科技執法...管制站遭攔下

▲▼黑色自小客車於蘇花中仁隧道南端口因車牌無法辨識，員警迅速趕往攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼黑色自小客車於蘇花中仁隧道南端口因車牌無法辨識，員警迅速趕往攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局和平派出所所長王祝光、警員黃信豪8月27日下午，接獲中仁隧道的科技執法辨識系統通知，一輛黑色自小客車車牌無法辨識，員警隨即趕往中仁隧道南端口巡視，到場時該車正等待通行，員警立即上前攔查詢問。

▲▼黑色自小客車於蘇花中仁隧道南端口因車牌無法辨識，員警迅速趕往攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

員警盤查人車時，發現該車號查不到車籍資料，立即詢問陳姓駕駛，該男下車查看後，十分驚訝表示該車牌係已註銷之車牌，不知道是哪一個朋友掛上去，並當場將牌照給取下。

▲▼黑色自小客車於蘇花中仁隧道南端口因車牌無法辨識，員警迅速趕往攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

男子為規避違規取締及檢舉，在網路上購買偽造車牌，警方依「使用偽造號牌」製單舉發。

警方為深入了解將陳男帶返所調查，員警使用電腦系統查詢，查無該號牌車籍資料，也無號牌註銷之紀錄，經了解是男子為規避交通違規取締及檢舉，在網路上購買的，警方依照刑法偽造文書罪將陳男移送花蓮地方檢察署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第12條1項3款「使用偽造號牌」製單舉發。

新城警分局表示，車輛號牌與行車執照，屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，依刑法規定處一年以下有期徒刑、拘役或處9千元以下罰金，警方查獲後除了依刑法偵辦外，會再依據道路交通管理處罰條例第12條1項3款「使用偽造號牌」舉發，處汽車所有人新台幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰。

ET快訊
王世堅批柯文哲對小草殘忍「你於心何忍？」　籲白營開除黨籍才是
快訊／汐止男社區大樓墜樓亡　家屬悲痛認屍
許光漢放假離營喊「謝謝關心」　盼低調度過這段時光
難得賭贏！王世堅高興不起來　「柯文哲的腐化是社會大損失」
民眾黨台中黨部臉書喊「出兵集結」！　遭截圖秒改文
快訊／許光漢結訓了！　步出成功嶺畫面曝
快訊／「我是成都人」遭炎上　林依晨回應了
小草喊要到AIT集結、交陳情書！　黃國昌回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北淡水聖賢祠福地增便民設施　殯葬處設金銀2爐助環保祭祖

花蓮男網購偽造車牌規避取締　難逃科技執法...管制站遭攔下

9月星空不寂寞！　土星衝最佳觀測時間曝光C／2023 A3彗星來了！

屏東枋寮「濟公鄉長」盧文信過世...享年51歲　鄉親不捨

以鏡頭凝視家鄉　「漫游府城夢—常民水文影像展」起跑

尋光而行　透過光重新認識台南點亮府城夜風華

主視覺串聯台南百相　共同看見台南跨越時空文化未來

強化化災救災能力　南消五大隊大灣分隊辦理化學災害搶救組合訓練

新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

新北淡水聖賢祠福地增便民設施　殯葬處設金銀2爐助環保祭祖

花蓮男網購偽造車牌規避取締　難逃科技執法...管制站遭攔下

9月星空不寂寞！　土星衝最佳觀測時間曝光C／2023 A3彗星來了！

屏東枋寮「濟公鄉長」盧文信過世...享年51歲　鄉親不捨

以鏡頭凝視家鄉　「漫游府城夢—常民水文影像展」起跑

尋光而行　透過光重新認識台南點亮府城夜風華

主視覺串聯台南百相　共同看見台南跨越時空文化未來

強化化災救災能力　南消五大隊大灣分隊辦理化學災害搶救組合訓練

新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

日央前官員：升息速度可能比預期快　估今年還有2次

林襄寫真集「開賣第一天馬上就下架」！超狂原因曝光：又驚又喜

尖叫！GD大動作換大頭貼　露出「絕世帥顏」15萬人嗨炸：回歸前奏

柯文哲看守所Day2！　律師提醒柯營：2物品先送進去

經濟學人：台灣汲取以哈俄烏戰爭教訓　阻中國侵犯

威脅恐攻泰勒絲演唱會！　德15歲少年「協助ISIS計畫」遭逮

美大量蝙蝠染白鼻症　研究：害嬰兒死亡率增8%！背後關係曝

快訊／汐止男社區墜樓搶命2小時亡　家屬悲痛認屍：與債務有關

民進黨稱「藍白聯合搞京華城案」　國民黨團轟：太離譜

139縣道「浪浪」突衝出！女師慘遭擊落骨折送醫　4狗肇事逃逸

地方熱門新聞

北屯好市多外傳槍響　警清空彈匣阻酒駕男　

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

元智開學典禮　廖慶榮分享成功關鍵

九九峰動物樂園周末歡慶2歲生日推多項票價優惠

婦想念娘家迷路 東港警調10多支監視器找到她

屏東枋寮「濟公鄉長」過世　享年51歲

民進黨桃園市南區辦公室喬遷

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

工廠火警農藥及消防廢水造成水圳變色台南環局持續監控

新營醫院提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

台鐵中原車站開工　攜手中央提升桃園建設

南投稅務局周末於九九峰動物樂園同辦活動推廣租稅知識

更多熱門

相關新聞

搶攻99購物節　跨境、本土電商迎戰加碼

搶攻99購物節　跨境、本土電商迎戰加碼

99購物節開跑，做為網購旺季前哨戰，為了逼出消費者購買力，本土電商平台東森購物、momo購物網、PChome 24h購物火力全開推出各項折扣下殺，跨境電商淘寶也與超商合推專屬優惠，不只包郵滿人民幣99元免運費，就連跨境稅費也包了，互相拼場搶攻荷包。

保健品、票券夯賣　網購揭99購物偏好

保健品、票券夯賣　網購揭99購物偏好

屏警取締人車違規　3天告發739件

屏警取締人車違規　3天告發739件

國道「偽變車牌」飆3倍！上半年冒出1043輛　最高罰1萬+扣牌

國道「偽變車牌」飆3倍！上半年冒出1043輛　最高罰1萬+扣牌

中秋夯肉　小資烤肉組千元有找

中秋夯肉　小資烤肉組千元有找

關鍵字：

偽造車牌科技執法網購假車牌規避取締管制站攔查

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

看似天真「其實超有心機」星座

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面