花蓮男網購偽造車牌規避取締　難逃科技執法...管制站遭攔下

▲▼黑色自小客車於蘇花中仁隧道南端口因車牌無法辨識，員警迅速趕往攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局和平派出所所長王祝光、警員黃信豪8月27日下午，接獲中仁隧道的科技執法辨識系統通知，一輛黑色自小客車車牌無法辨識，員警隨即趕往中仁隧道南端口巡視，到場時該車正等待通行，員警立即上前攔查詢問。





員警盤查人車時，發現該車號查不到車籍資料，立即詢問陳姓駕駛，該男下車查看後，十分驚訝表示該車牌係已註銷之車牌，不知道是哪一個朋友掛上去，並當場將牌照給取下。

▲男子為規避違規取締及檢舉，在網路上購買偽造車牌，警方依「使用偽造號牌」製單舉發。

警方為深入了解將陳男帶返所調查，員警使用電腦系統查詢，查無該號牌車籍資料，也無號牌註銷之紀錄，經了解是男子為規避交通違規取締及檢舉，在網路上購買的，警方依照刑法偽造文書罪將陳男移送花蓮地方檢察署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第12條1項3款「使用偽造號牌」製單舉發。

新城警分局表示，車輛號牌與行車執照，屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，依刑法規定處一年以下有期徒刑、拘役或處9千元以下罰金，警方查獲後除了依刑法偵辦外，會再依據道路交通管理處罰條例第12條1項3款「使用偽造號牌」舉發，處汽車所有人新台幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰。