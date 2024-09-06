精準預測9屆美國大選！　美專家：賀錦麗將入主白宮

▲美國專家預測，美國副總統賀錦麗將入主白宮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美利堅大學77歲歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman）在過去40年期間神準預測美國總統大選，10屆大選高達9屆料中誰是白宮主人，包括前總統川普2016年當選、川普2020年敗選。針對11月登場的美國大選，利奇曼5日透過紐約時報專欄7分鐘影片發布最新預測，民主黨將保住白宮，副總統賀錦麗將會成為新一任美國總統。

利奇曼的最新預測並非仰賴民調數據，而是依據「13個關鍵因素」（13 keys）是非模型來判斷，若答案有6題以上對執政黨不利，執政黨候選人將會落敗；若少於6個就會由執政黨候選人勝出。

▲美利堅大學歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman）。（圖／達志影像／美聯社）

這13個關鍵因素分別是期中選舉席次、現任優勢、初選競爭、是否有第三方競爭者、短期經濟、長期經濟、政策改變、社會動盪、白宮醜聞、現任者魅力、挑戰者魅力、外交政策失敗以及外交政策成功。利奇曼指出，賀錦麗拿下8項優勢，因此他預測將是民主黨獲勝，「不過真正的大選結果取決於選民，所以，出來投票吧」。

自1984年以來，利奇曼在過去10屆美國大選之中，利用「13個關鍵因素」做出政治預測，10屆之中神準料中9屆，包括2016年川普擊敗希拉蕊（Hillary Clinton）、2020年拜登擊敗川普。他只有2000年沒有預測中，當年他認為民主黨高爾（Al Gore）會當選總統，但最終由共和黨的小布希（George W Bush）入主白宮。