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孩「穿西裝」參加慶功宴！岳啟儒到現場一看：台人普遍不重視打扮

▲▼襯衫,大衣,穿搭,毛衣,愛情,褲子,西裝褲。（圖／翻攝自pixabay）

▲岳啟儒認為，台灣人普遍不重視打扮。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有「公關女強人」之稱的岳啟儒日前發文表示，台灣人普遍不重視打扮，且大部分的爸媽也不在意小男生的穿著，常常讓孩子穿著運動短褲和卡通T-shirt，雖然喜歡打扮這件事，可能會讓部分人覺得浮誇，但對她來說，認真裝扮除了能展現對別人的尊重，學習合乎場合的穿著，也是很重要的一課。

岳啟儒日前在Threads上指出，台灣人普遍不重視打扮，大人在教育小孩時，往往不會把穿著當成應該學習的一課。她透露，她以前帶老大參加慶功宴時，因為認定那是重要場合，所以就讓孩子穿了西裝、襯衫、靴子和牛仔褲，結果到了餐廳後，她才發現原來大部分的爸媽都不重視孩子穿著，尤其是小男生，多穿著運動短褲和卡通T-shirt。

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岳啟儒接著透露，老二赴美上大學時，她雖要孩子帶上西裝和襯衫，但最終行李箱仍只裝了帽T和運動褲。之後老二加入兄弟會才發現，原來重要場合真的要穿正裝，於是在當地才急急忙忙買西裝。

由 @cindyueh310 發佈
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喜歡穿著打扮這件事，雖然會讓部分人覺得浮誇，但岳啟儒認為，認真打扮除了能讓自己開心，也是對他人的尊重。她舉例，像是國外的大型頒獎典禮上，攝影師也都穿著西裝、禮服，整個場面就是很漂亮，「學習合乎場合穿著，真的是一門重要的社會課」。

貼文曝光後，底下網友討論道，「真的常常看到在台灣參加婚禮的客人還穿牛仔褲跟球鞋」、「在國外待久了，很訝異台灣女孩子可以穿著很漂亮，但是臉上頭上都不顧的就出門」、「是真的需要學習，我在婚禮上看過，外國婆婆看見新娘的台灣友人在婚禮的穿著，瞬間眼睛張大，然後匪夷所思的眼神」、「我認為在重要場合正式的裝扮，是尊重主人和自己的表現，但台灣，一般人普遍不願意投資這種正裝的費用」。

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