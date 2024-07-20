公家機關「上班1穿搭」不雅觀　全場點頭：以為是常識

▲原PO聽到公家機關不能穿無袖上班的對話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

天氣熱，許多人會穿無袖或是涼感衣著！不過一名網友表示，去公家機關時，聽到資深職員對著年輕職員說，「下次不要穿無袖」，會讓人覺得不雅觀，一番言論讓原PO感到驚訝，因此想問大家怎麼看？文章曝光後，多數人也點頭「我以為上班不穿無袖是基本常識」、「政府機關正常啊，無論男女穿無袖都不雅觀」。

一名網友在PTT表示，某天去政府機關辦事情，聽到櫃台裡面一位年長女性，突然對一位年輕職員說「下次不要穿無袖，上班不雅觀」，一番話讓原PO感到匪夷所思。

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當時室內約28度，原PO坦言當下蠻熱的，況且對方也不是穿辣台妹的細肩吊嘎，因此好奇拋問「穿無袖真的不雅觀嗎？」

文章曝光後，多數人直言，「在政府機關這樣穿，是真的不雅觀，私底下就算要全裸沒人理你」、「Bra Top看起來就不太行」、「政府機關正常啊，無論男女穿無袖都不雅觀」、「政府單位還是穿保守點好」、「朋友以前在外交部也被要求過，衣服不能無袖，而且要有領子」、「有些學校也會跟老師說無袖和高於膝蓋的短褲短裙都不適合」、「我以為上班不穿無袖是基本常識，除非你是菜市場賣菜的，面對群眾的服務單位哪一個會穿無袖？」「通常大眾會認為公家機關要穿著保守」。

也有人回應，「看造型吧，無袖圓領我覺得還好」、「之前不是還在吵上班穿瑜伽褲」、「管太多，冷氣不涼穿少正常吧」、「第一次聽到」、「這什麼老舊的思維」、「日本全都穿西裝，台灣已經很好了」。