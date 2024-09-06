柯文哲遭押「黃國昌偷笑照」瘋傳！主持人還原現場：根本沒有

▲柯文哲遭裁定羈押禁見時，黃國昌正在接受廣播節目訪問。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網 官方頻道）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲5日遭裁定羈押禁見，當時民眾黨立委黃國昌正在廣播節目受訪，就有網友覺得，黃國昌一度低頭滑手機，看上去卻似乎在偷笑，紛紛截圖嘲諷，網紅四叉貓也酸「面色十分凝重。」不過，主持人錢怡君就指出，當時黃國昌根本沒有暗爽的樣子，而是心神不寧、相當焦慮。她知道很多人討厭黃國昌，但自己敘述的是事實。

錢怡君指出，其實在節目開播前15分鐘，黃國昌助理就曾致電詢問，因法官隨時可能裁定，黃要待命開會，如果訪問取消是否會造成節目困擾？她則秒回「會」，所以後來說好，讓黃國昌受訪半小時。豈料訪問才進行15分鐘左右，裁定就出爐了，而且是黃國昌最不願看到的收押裁定。

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錢怡君說，那時正好是廣告時間，她本想說有可能無保請回，但話還沒講完，黃國昌似乎就已聞訊柯文哲遭收押禁見的消息。她說，黃國昌當場臉色一沉，之後更是心神不寧、焦慮地低頭滑手機，她則趕緊提醒是否要回去開會，對方才致上歉意離場。最後，她知道很多人討厭黃國昌，但自己講的是事實，沒必要造謠黃有表現開心或暗爽的樣子，至少她在現場沒有那樣的感覺。