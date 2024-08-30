屏東外海意外事故！巴拿馬油輪3人墜艙間　釀2死1傷

記者賴文萱、劉人豪／屏東報導

巴拿馬籍油輪「MARINA AMAN」昨（29日）中午12時許，於鵝鑾鼻東南54浬處發生意外事故，船長及2名船員共3人不明原因掉落艙間，造成船長及其中1名船員死亡，另名船員受傷，詳細原因仍待釐清。

海巡指出，艦隊分署在接獲國搜中心通報，指出「MARINA AMAN」有3人因不明原因掉落艙間，其中一名實習生重傷，一名水手輕傷，船長則是失蹤，之後立即派遣在東南海域巡弋的安平艦前往應處，並向國搜中心申請派遣直升機進行傷患吊掛後送。約下午3時許，直升機抵達現場開始吊掛傷患，安平艦並在旁戒護。2名傷患吊掛完畢後，安平艦伴航「MARINA AMAN」油輪航往高雄港，不過重傷的傷患到院前死亡。

▲巴拿馬籍油輪鵝鑾鼻外海事故，釀2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

到了約下午4時許，「MARINA AMAN」油輪通知安平艦，船長已在壓水艙間被尋獲，因此海巡署再次通知國搜中心派遣直升機救援，但約於下午5時許，國搜中心接獲「MARINA AMAN」油輪通報，船長已明顯死亡，無需再進行吊掛後送。

「MARINA AMAN」油輪後續將依航線規劃駛往韓國，並感謝海巡署的即時派艦及直升機吊掛救援，請求海巡艦恢復巡邏勤務。至於此次事故的原因，仍待進一步調查釐清。