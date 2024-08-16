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80元就能搭！高雄「柯南海上巴士」首航　直擊船身、船艙超驚喜

▲▼只要80元就能搭！高雄「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

▲「柯南海上巴士」來了，直擊船身、船艙彩繪驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市輪船公司首度與日本人氣動漫「名偵探柯南」聯名合作，「柯南海上巴士」於今（16）日首航，船身外觀以黃、藍色對比設計，搭配多位吸睛角色們一起同框，兩面都有不同設計，營造出豐富的視覺效果。船艙內還規劃主題打卡牆及特色彩繪塗裝，搭乘一趟只要80元，輕鬆往返棧貳庫與旗津間。

「名偵探柯南主題-海上巴士航班」以棧貳庫-旗津航線為主，30分鐘1班，營運期間再加碼推出「名偵探柯南」聯名集章活動，從棧貳庫登船旅客，將可獲得柯南集章護照1只。

▲▼只要80元就能搭！高雄「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼「柯南海上巴士」雙面船身都有不同彩繪圖案，多個人氣角色一起同框。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼只要80元就能搭！「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

透過集章指示至「棧貳庫」、「鼓山輪渡站」、「旗津輪渡站」、「高雄燈塔」、「旗津天后宮」及「旗津貝殼館」地點，集滿6枚印章，即可至棧貳庫2F活動服務台抽限量「名偵探柯南」胸章1枚（隨機），共有七款，首批限量3,000組，只送不賣。

▲▼只要80元就能搭！高雄「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯南渡輪首航，特別推出集章活動，可兌換限量胸章。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼只要80元就能搭！高雄「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

輪船公司總經理李虎辰表示，輪船公司致力打造安全、舒適的海上交通渡輪服務，在穩定的營運中力求突破及創新，於2022年首次推出史努比主題航班，吸引突破近20萬人次搭乘，反映出IP聯名所帶來的熱度及效益。

▲▼只要80元就能搭！「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯南渡輪船艙也有設計多個打卡背景，讓粉絲在搭船時也能好好拍照。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼只要80元就能搭！「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

今年輪船公司特別加碼，與日本人氣動漫「名偵探柯南」首航合作，讓觀光客除了搭乘聯名渡輪，還可以透過集章活動，遊覽在地特色景點，大啖旗津海產。

▼在船艙內，包含座椅及樓梯等也有特別設計。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼只要80元就能搭！「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼只要80元就能搭！「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼只要80元就能搭！「柯南海上巴士」來了　直擊船身、船艙驚喜。（圖／記者賴文萱攝）

期間限定的「名偵探柯南-海上巴士主題航班」，合作期間預計會到明年4月，棧貳庫↔旗津，全票80元（6-12歲兒童、65歲以上長者、身障與陪伴卡半價），快把握難得機會搭乘柯南渡輪出海。

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