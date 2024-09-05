好拚！非洲記者團現學中文　集體大喊「別擋住」搶拍各國元首

記者任以芳／北京報導

2024年中非合作論壇(FOCAC)開幕式於今（５）日在北京舉行，50多位非州國家領導人參與峰會。大會上午10點開始前，安排各國元首大合影環節，為了搶到好鏡頭，有非洲媒體朋友現學中文，只要發現鏡頭被擋住，集體大喊「別擋住！」「別擋住！」現為現場有趣小插曲。

▲ 2024中非論壇，大陸國家主席習近平與非洲各國領導人合照。（圖／記者任以芳攝）

本屆峰會今天上午10點舉行開幕式，大會開始前，安排中國大陸國家主席習近平與非洲各國領導人大合影，習近平與非洲各國領導人緩緩入場，站定位後，特地與左手邊南非總統拉馬福薩握手寒暄，隨後出席中非合作論壇北京峰會開幕式併發表主旨講話。

▲ 非洲各國媒體爭相報導本屆中非論壇。（圖／記者任以芳攝）

峰會開始前，維安人員為了引導非洲各國領導人與嘉賓，擋到後方中外媒體的鏡頭，許多非洲記者只好禮貌性喊出中文「您好！您好！」現場維安人員一度往回看，無法理解非洲媒體朋友為何對自己大喊「您好！您好！」

為了搶到好鏡頭，幾位非洲記者請教會講中文的媒體記者，「你們是怎麼說的？」陸媒則回答，「別擋住」。

非洲記者立刻現學現賣，只要鏡頭被擋，立刻大喊「別擋住！別擋住！」還向同伴提醒，「別忘記怎麼說中文『別擋住』」，維安人員也很有默契立刻避開，原本嚴肅的採訪現場增添一點輕鬆氛圍。

▼為了拍到好畫面，非洲記者現學中文。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024中非論壇各國元首大合照 。（圖／記者任以芳攝）

本屆中非合作論壇峰會4日到6日在北京舉行，聚焦「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」。這也是繼中非合作論壇2006年北京峰會、2015年約翰尼斯堡峰會、2018年北京峰會，相隔六年後，中國大陸近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。

本次峰會超過50多位非洲國家領導人出席，唯獨我方在非洲唯一的「鐵桿」邦交國史瓦帝尼王國（陸稱「斯威士蘭」）是唯一未參加峰會的非洲國家。

史瓦帝尼王國與中華民國交情誼深厚，明6日就是兩國建交56年紀念日。自1968年9月6日史國脫離英國獨立當日，與我方建交，超過半個世紀與台灣保持邦交，每逢重要時刻發聲力挺中華民國，包括支持重返聯合國。

近十年，大陸方面舉行中非論壇、一帶一路等外交戰略，透過各項投資和援助計劃在非洲國家打通關係，史瓦帝尼依然不為所動。日前傳出史國想加入金磚國家集團，史瓦帝尼外交部政治司分析指出，不影響與台灣邦交情況下加入是最理想狀態。

▼ 2024中非論壇「獨缺」我方在非洲唯一邦交國史瓦帝尼王國。（圖／記者任以芳攝）