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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸工商界500人參與　第19屆贛台會明開幕聚焦電子資訊、文旅　

▲▼ 贛台會、宋濤、夏立言、江西廬山 。（圖／記者任以芳攝）

▲夏立言昨率團赴江西參加贛台會，昨傍晚先與大陸國台辦宋濤會見 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江西報導

第十九屆贛台(廬山)經貿文化合作交流大會(以下簡稱「贛台會」)明29日舉行開幕式，中國國民黨副主席夏立言昨率團到江西參加本屆活動。據了解，參加會議總人數為500人，其中台灣嘉賓約300人，包括台灣重要工商團體、百大集團、上市公司主要負責人有數十位，過半數嘉賓是第一次來江西。

第十九屆贛台會將於明29日至31日在人文聖山廬山舉辦，今年主題是「攜手同心 共創未來」。夏立言昨率團參加「贛台會」，先與大陸國台辦主任宋濤會見，台灣方面隨行人員有國民黨中常委劉大貝、大陸事務部主任林祖嘉。

贛台會3天活動安排贛台電子資訊產業對接會、贛台現代農業產業對接會、贛台文旅產業合作推介會，來自兩岸企業家峰會、工總、商總、工商建研會，台灣重要工商界團體人士與會。

▲▼ 江西贛台會2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲江西省台辦主任張鋒。（圖／主辦方提供）

作為兩岸交流合作的知名品牌活動，從2003年開始，江西與國台辦共同連續舉辦十八屆贛台會，累計簽約項目1143個。2024年6月，江西省累計引進台資項目4039個，實際進資192.06億美元，位居全國前列。

江西省台辦主任張鋒介紹，過去十八屆贛台會，累計簽約項目1143個，先後引進了鴻海、遠東、東元、旺旺、統一、頂新等台灣百大集團的投資項目。

張鋒表示，截至2024年6月，江西全省累計引進台資項目4039個，實際進資192.06億美元，位居全國前列。台灣地區為江西省第二大境外投資來源地，江西省十大主要貿易夥伴之一，台資企業是江西省開放型經濟發展的重要組成部分。

資料顯示，台資從上世紀90年代開始投資江西。截至2024年6月，全江西省累計引進台資項目4039個，實際進資192.06億美元，居全省實際利用境外資金第二位。

其中，鴻海、旺旺、遠東等台灣百大集團在江西投資設立53家企業，近三年來有台鑫鋼鐵、匯芯半導體等100余家在贛台企增資擴產。截至2023年底，全省累計引進台資額排名全國第7位。台企提供就業崗位10.04萬

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