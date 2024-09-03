五不原則反擊「非洲債務陷阱論」　陸官方：援助融資無政治私利

▲ 2024年中非合作論壇峰會第二場中外記者新聞發佈會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024年中非合作論壇峰會將於4日到6日在北京舉行，今（3）日舉行第二場新聞發布會，中國政府非洲事務特別代表劉豫錫介紹2024年中非合作論壇峰會總體情況，談及中非合作領域的多年成果？他指出，非洲是中國外交優先方向，並且堅持「五不原則」，不干涉他國內政意志，以及在援助和融資中不增加政治條件和私利，巧妙反擊部分西方媒體「債務陷阱論」。

本屆中非合作論壇峰會4日到6日在北京舉行，聚焦「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」。這也是繼中非合作論壇2006年北京峰會、2015年約翰尼斯堡峰會、2018年北京峰會，相隔六年後，中國大陸近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。

中非合作10年多以來哪些成果？中國政府非洲事務特別代表劉豫錫首先指出，非洲始終是中國外交的優先方向，元首外交友好的合作，習近平主席擔任中國大陸國家主席後，首次出訪也選擇非洲，並且提出真實形成理念和政治。

劉豫錫也指出還有一個重要的原因，中國大陸和非洲都同屬發展中國家，理念相同，也是全球南方的重要平台，把中非命運緊密聯繫，成為休戚與共的命運共同體。

▲中國大陸非洲事務特別代表劉豫錫指出，中國大陸與非洲國家合作堅守五不原則 。（圖／記者任以芳攝）

劉豫錫說，不管世界功能如何變化，中國對非洲的合作始終堅持「五不原則」，不干涉、不干預非洲的發展道路，不干涉非洲的內政，不把意志強加於人，不在援助中增加任何的政治條件，也不在投融資當中謀取政治的私利。

劉豫錫說強調，這些理念符合中國己所不欲勿施於人的我們的文化傳統，也符合非洲的這是中非命運，中非命運與共同攜手同行的傳統命運。

中國大陸國家發展改革委區域開放司司長徐建平昨也介紹，中非合作論壇峰會期間，中國還將與非洲一些國家簽署一批共建「一帶一路」新的合作規劃。持續加強數字基礎設施建設，不斷深化數字經濟、人工智能等領域合作。

▲ 2024年中非論壇吸引許多非國記者報名採訪 。（圖／記者任以芳攝）

中國大陸推行一帶一路政策後，與中非國家合作緊密，部分西方媒體緊咬「非洲債務陷阱論」，多次遭中國大陸外交部等相關單位駁斥。

上個月，有媒體再次問及中國大陸如何處理非洲的貸款問題？中國大陸商務部強調，中國一直積極透過多渠道幫助非洲減緩償債壓力，有人提出「非洲債務陷阱論」是沒有事實依據。

商務部指出，中非貿易規模屢創新高，去年貿易額達2821億美元，較2021年增長超過一成。截至去年年底，中對非直接投資額超過400億美元，是非洲主要的外資來源國之一。

資料顯示，目前，52個非洲國家和非洲聯盟中國大陸簽署共建「一帶一路」合作備忘錄，中非基礎設施邁上新台階。中國大陸企業已在非洲各國累計參與新建和改造鐵路超過1萬公里、公路近10萬公里、橋梁近千座、港口近百個、輸變電線路6.6萬公里、骨幹通信網路15萬公里。