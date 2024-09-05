我友邦史瓦帝尼「唯一缺席」中非論壇　陸外交部：遲早認清國際大勢

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者 任以芳／北京報導

2024年中非合作論壇(FOCAC)於9月4日至9月6日在北京舉行，唯獨我方「鐵桿」友邦史瓦帝尼王國（陸稱「斯威士蘭」）是唯一未參加的非洲國家。對此，中國大陸外交部發言人毛寧昨4日指出，「中方相信史瓦帝尼王國遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定。」

中華民國在非洲的友邦史瓦帝尼未參加中非論壇，引起外媒關注。中國大陸外交部昨舉行例行記者會，《彭博社》提問，「外交部如何看待中斯（史）關係？斯威士蘭（史瓦帝尼王國）加入中非大家庭的這一目標能否實現？」

毛寧指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的普遍共識。非洲國家普遍堅持一個中國原則，認為中非合作有助於非洲經濟振興，實現可持續發展。

毛寧表示，史瓦帝尼王國和台灣發展官方關係，不符合史方的自身利益。中方相信史瓦帝尼王國遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定。

本屆中非合作論壇峰會4日到6日在北京舉行，今（5）日上午舉行開幕式，大陸國家主席習近平將發表重要談話，聚焦中非合作多年成果與未來展望。

本屆論壇主題是「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」，這也是繼中非合作論壇2006年北京峰會、2015年約翰尼斯堡峰會、2018年北京峰會，相隔六年後，中國大陸近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。