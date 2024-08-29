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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委嗆考試院「護國考」權宜之計違憲　試院：若人民權利受損更嚴重

▲▼翁曉玲 質詢 卓榮泰領導的行政院市民僅黨德行政院 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

第13屆考試院今（29日）任內最後一次院會，為使舉辦國考事項運作不受影響，考試院改制院會剩3部級首長仍可開會。國民黨立委翁曉玲質疑，考試院有違憲之虞外，甚至搞不清楚自己的定位，不如廢除算了。對此，考試院回應，現在的僵局與困境，並非考試院所造成，既然最壞的狀況已經發生，考試院有責任去做好危機管理，人民受憲法保障的基本權利受損，是更嚴重的問題，也是此刻考試院最關心的事情。

對於翁曉玲質疑，考試院祕書長劉建忻回應，面對此空前之僵局，考試院本身也是受害者，但不能看著院務停擺及人民權益受損而無作為，應以保障憲法人民基本權利為優先思考，解決問題。惟回歸正軌的解決之道，仍是期盼第14屆考試院能儘速就任。

劉建忻指出，考試院尊重也感謝各界提供的寶貴意見。但仍須強調，此憲政爭議的起源，來自於第14屆未如期就任所造成的人事空窗問題。此情勢已影響考試院本身憲政職權的正常行使，因此考試院本身也是受害者。

劉建忻提到，此僵局導致院會院務無法運作，已直接影響憲法所保障的人民應考試服公職權及工作權，進一步損害重大社會公益。人民受憲法保障的基本權利受損，是更嚴重的問題，也是此刻考試院最關心的事情。若院會停開，很多業務依法就會停擺。舉例來說，如果9月後院會無法召開，預定9月處理的高普考增額錄取名額，將無法依典試法規範的程序提報院會，進而影響榜示及後續第二試的舉行。若不能依法辦理國家考試，考試院同仁也將無所適從。

劉建忻指出，現在的僵局與困境，並非考試院所造成，考試院也比任何人都希望能夠貫徹合議制的精神來運作。但既然最壞的狀況已經發生，考試院作為負責任的憲政機關，有責任去做好危機管理，不能只是看著院務停擺和人民權益受損的風險已經來臨，卻沒有任何作為。

劉建忻強調，在此萬不得已的情況下，考試院必須採取暫時性的、非常態性的權宜措施，讓緊急必要的業務可以維持基本運作，目的是為了讓憲法所保障的國民權益不因政治問題而受到傷害。換言之，考試院是在解決問題。

劉建忻說明，本案所引發的討論，是憲政機關運作精神與憲法保障人民基本權之間的衝突。面對這樣的衝突，毫無疑問應以保障人民基本權為優先，也因為理解幾位先進指出的爭議點，因此在看守期間的權宜方案中，讓院會的運作必須有所節制，僅處理緊急必要事項，議決事項也必須由下一屆就任時予以追認。會做出這個設計的出發點，就是在回應可能的質疑。

劉建忻強調，近日院會所通過的權宜措施，都是以保障憲法人民基本權利為優先思考，但這樣的模式不應該成為常態。唯一讓考試院的運作回歸正軌的解決之道，還是必須讓第14屆考試院儘速就任。

考試院每年辦理約20次大型國考，依照典試法規定，許多辦理國考的重要法定程序，都需要由院長向院會提出，並經院會同意。考試院指出，這些重要法定程序，包括請辦考試並組設典試委員會，核提典試委員長、典試委員，以及遴聘命題、閱卷、審查、口試、體測委員等各類典試人員。此外，增列需用名額也必須經由院會同意；每次考試辦理完成後，亦須向院會報告典試辦理經過，由院會核備。

考試院補充，依據典試法的規範，「院長」和「院會」在國考程序中扮演著關鍵角色。如果9月之後沒有院長和院會來啟動程序並作成各項決定，國家考試的舉辦及典試工作安排，無論是尚未請辦或進行中的考試，都可能受到影響。

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