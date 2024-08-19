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百果園股價跌超70%　店員曾用爛水果擺盤還稱：化腐朽為神奇　

▲▼百果園。（圖／翻攝自微博／百果園）

▲百果園代言人楊冪。（圖／翻攝自微博／百果園）

記者廖翊慈／綜合報導

中國水果零售企業、號稱「高級水果搬運工」的百果園（2411.HK）近日發布獲利預警，預計2024年上半年獲利年減不超過70%，營收減少不超過15%。

據《極目新聞》報導，截至8月16日收盤，百果園股價報收1.74港元，較今年初已跌超70%，較5.6港元的發行價也已相當遙遠，總市值僅剩27.64億港元。

▲▼百果園。（圖／翻攝自微博／百果園）

▲上半年利潤預計減少不超過70%。（圖／翻攝自微博／百果園）

百果園公告稱，根據本集團截至今年6月30日，未經審計合併管理帳目的初步審閱，及董事會現時所得資料，預期本集團於2024年上半年，本公司擁有人應佔利潤，將較本集團截至2023年6月30日止6個月的本公司擁有人，應佔利潤約2.61億元（人民幣，下同），減少不超過70%，及本集團於2024年上半年的收入，將較本集團截至2023年6月30日止6個月的收入62.94億元，減少不超過15%。

根據統計，百果園2020年到2023年的銷售成本，分別佔據公司總營收比重的90.9%、88.8%、88.4%及88.0%，另一方面，今年百果園官宣楊冪為百果園美好生活大使，試圖以流量帶動銷量，但成效一般。

▲▼百果園。（圖／翻攝自微博／百果園）

▲▼百果園找來楊冪代言，卻未如預期提高銷量。（圖／翻攝自微博／百果園）

▲▼百果園。（圖／翻攝自微博／百果園）

報導指出，百果園雖然號稱賣的是「高端水果」，價格不菲，但卻多次因水果品質問題，被人詬病甚至投訴。不少網友吐槽，「太貴了」、「月薪2萬吃不起」、「百果園隨便買買，一百大洋就沒了」、「到底誰在吃百果園」還有人表示，百果園越來越貴，品質卻越來越差。

百果園武漢銀海雅苑門市的店員先前被爆出，將爛蘋果、爛橘子、爛火龍果、爛蜜瓜等分別製作成了果切拼盤，堂而皇之地擺出去賣。店員更是將這稱之為，「化腐朽為神奇」，還對臥底記者說，「你嚐一下，一點爛的味道都沒有。」

截至8月18日，百果園在黑貓投訴平台有2685件投訴，消費者的投訴大多集中在壞果、殘次品、商家不予退貨等問題，其中水果品質投訴居多。例如，有消費者反映，「百果園買到爛水果，店長百般推諉」、「水果貴而且不新鮮」、「百果園水果發黴變質，未留意吃了導致腹瀉2次」。

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