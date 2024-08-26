持股增至18.8%！　何小鵬斥資1億港元「增持小鵬汽車」

▲小鵬汽車董事長何小鵬。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國電動車公司小鵬汽車（09868.HK，NYSE:XPEV）創始人何小鵬21日至23日於公開市場購買，小鵬汽車共100萬股A類普通股，及透過Galaxy Dynasty Limited購買，小鵬汽車共約142萬股美國存託股。此次增持合計約1.07億港元。

據《澎湃新聞》報導，小鵬汽車26日發布公告指出，以此計算，兩筆股份購買分別耗資約2700萬港元和997萬美元。收購事項後，何小鵬共持有小鵬汽車已發行股本總額約18.8%的股份。

該份公告指出，董事會認為，收購事項顯示，何先生對公司前景及成長潛力充滿信心，以及對公司的長期承諾。何小鵬也表示，在遵守適用法律及監管規定的情況下，計劃進一步增加對該公司的持股。

▲小鵬汽車。（圖／CFP）

公開資訊顯示，何小鵬是小鵬汽車的核心投資人。成立之初，小鵬汽車就受到了UC創始人何小鵬、YY創始人李學凌、獵豹移動CEO傅盛等，多位互聯網大佬及多家知名風投機構、上市公司的投資。小鵬汽車2017年8月29日宣布，何小鵬正式加入小鵬汽車，擔任董事長一職。

小鵬汽車日前發布的2024年第二季財報顯示，第二季實現營收81.1億元（人民幣，下同），年增60.2%；淨虧損12.8億元，上年同期淨虧損為28億元；小鵬汽車第二季汽車總交車量為3.02萬輛，較去年同期增加30.2%；小鵬第二季毛利率提升至14%，2023年同期為-3.9%；其中，汽車毛利率為6.4%，2023年同期為-8.6%。

報導指出，展望第三季度，小鵬汽車預計，交車量將介乎4.1萬至4.5萬輛，年增2.5%至12.5%；總收入91億元至98億元，年增6.7%至14.9%。