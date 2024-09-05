強颱「摩羯」來臨前海口現「巨型紫光閃電」　廣東多地急停班課

記者廖翊慈／綜合報導

海南氣象局5日消息指出，11號颱風「摩羯」正向南海東部海域移動，預計6日中午至夜間，在海南島東部至廣東西部沿海登陸，風力可達15級至17級。海口4日晚間出現強烈對流天氣，且伴隨持續性的雷暴。有民眾拍下，夜色中出現巨型閃電。

綜合陸媒報導，強颱「摩羯」將穿越海南島，於7日清晨進入北部灣海面，受此影響，從3日晚至8日，海南省海域將遭遇強風天氣，而5日晚至7日白天，海南島將迎來大範圍的強降雨和大風。

▲海口市出現連續閃電。（圖／新華社，上同）

針對「摩羯」的逼近，海口市交通運輸和港航管理局已預先發佈停運警告，預計6日至8日，瓊州海峽風力可能增強至九級及以上，可能導致海口的新海港、秀英港以及鐵路南港暫停運營，具體停航時間將依據天氣狀況決定。

海南氣象局於9月3日上午9時30分發佈了颱風四級預警，海南省防災減災救災委員會隨即於9時45分啓動了防汛防風IV級應急響應。各市縣也紛紛啟動，不低於省級響應級別的應急預案。

▲摩羯最快明下午登陸海南島。（圖／翻攝自微博）

廣東氣象局也發布預警，本省已有66個颱風預警訊號生效（12黃、32藍、22白），其中湛江全市、陽西全縣、珠海颱風黃色預警生效的區域、台山全市都已發布停課通知，隨著「摩羯」的靠近，還會有更多市縣發布、升級預警信號。