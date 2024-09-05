摩羯環流雨彈狂炸「多地下到發紅」　雨區擴大時間曝

▲明、後天下雨範圍增加，除了東半部、恆春半島有雨，連南部地區也會有下雨情形。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

摩羯颱風今（5日）上午升級為強颱，中央氣象署指出，今日受到颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有局部雨勢，其他地區午後有大雨發生，明、後天下雨範圍增加，連南部地區也會下雨，中部以北從午後降雨，清晨到上午也有降雨，下周低氣壓影響，北部及東半部降雨機會提高。

氣象署預報課長林秉煜表示，強颱「摩羯」目前位置在東沙島南方海面，持續向西北西朝海南島的方向前進，對台灣沒有直接影響。昨天形成的熱帶性低氣壓TD13，持續向北移動，成颱機率偏低。

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▲摩羯颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

不過林秉煜提到，菲律賓東方海面有一大塊雲系，要特別留心，未來有機會進一步發展增強形成熱帶性低氣壓或颱風，氣象署持續關注，也可能會影響到台灣下周的天氣。

林秉煜表示，今天摩羯颱風對台灣造成比較偏東南風的風向，周六、周日轉為偏南風的風向，而周日低氣壓影響帶來偏北風的風向，到下周一偏東北風或北風，都會對台灣天氣帶來不小變化。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，今天環境為偏南風到東南風，花蓮台東、恆春半島降雨較明顯，北台灣下雨情況零星，大台北東側也有零星降雨，中南部在午後有明顯雨勢發生。

他表示，明、後天轉為偏南風，東半部、恆春半島甚至南部不定時都會有下雨發生，尤其午後雨勢較大，中部以北降雨不只在午後而已，清晨到上午也有。周日後低壓帶影響，北部、東半部下雨機率高，中部以南留意午後雷陣雨。

▲今、明天高溫趨勢預測 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林秉煜指出，今、明天受到外圍環流或過山沉降影響，新竹以北地區可能都會出現37度高，明天在中南部近山區及花東河谷，也有35至36度高溫。另周日之前，南部沿海、恆春半島、蘭嶼綠島及澎湖都有長浪發生的機率。