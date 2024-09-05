明下午登陸！「摩羯」恐成海南10年來最強颱風　官方連發紅色預警

▲摩羯將於明天登陸海南。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台5日消息指出，今年第11號颱風「摩羯」已加強為超強颱風級。今早，本台繼續發布颱風紅色警報，預計颱風「摩羯」將於明天下午至夜間，在海南瓊海到廣東一帶沿海登陸，並帶來嚴重的風雨天氣。

據《新華社》報導，海南省氣象局的新聞發布會表示，4天內「摩羯」強度連升5級，預計將以超強颱風級別登陸，「摩羯」恐成近10年來，影響海南最強的颱風，「超強颱風摩羯中心氣壓915 hPa，中心附近最大風速55m/s，預計還將進一步發展。」

▲▼摩羯也將影響廣東一帶。（圖／翻攝自微博）

海南氣象局指出，面對嚴峻的防風防汛形勢，海南省公安廳海岸警察總隊提前部署，第一時間啟動緊急應變計畫。目前海南省已將防汛防風Ⅲ級緊急應變提升至防汛防風Ⅱ級緊急應變。

報導指出，鑑於颱風「摩羯」可能對海南島東北部沿海地區帶來災難性的破壞，提醒民眾提前做好安全防護工作。

廣東氣象局也指出，距離「摩羯」登陸還1天左右時間，「摩羯」還有繼續加強的可能，除了粵西沿海的湛江、茂名、陽江、江門要頂格防禦，「摩羯」外圍甚至影響到粵東，該區域都要防禦其外圍可能造成的強烈對流（龍捲風）。