幕後／中國網格員欠薪！改用軍方正式網軍　操作5大疑賴、疑美論

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

我國安全單位官員近日發現，中國對台認知操作的手法更為強勁，根據公開情資的蒐整，大致可區分為新一波的「疑美論」與「疑賴論」；其中，在「疑賴論」中也可歸納為5大元素。此外，根據情資顯示，中國「網格員」出現欠薪的狀況，而相關認知操作工作，則由軍委會政治工作部負責指揮訊息支援部隊，也就是福州的311部隊，屬中國正式網軍部隊，主責編寫內容跟傳散。

首先，有關最新一波「疑美論」，國安官員表示，從中國官宣官媒來看，把第一島鏈以內，東海、台海、南海的所有衝突，都掛成是「美國陰謀」，因為美國介入而導致事情失控；而央視周邊的社群，也在操作南海跟菲律賓衝突，是因為菲律賓以前是美國殖民地等論述。

國安官員表示，從這個脈絡上來觀察，會注意到中國其實也持續且常態性的就台灣有類似的論述，好比說台灣因為曾經被日本殖民過，所以跟日本比較親善，跟中國比較不好，但事實卻是台灣跟中國保持戒心，是因為沒有民主制度的問題。

在最新一波的「疑賴論」方面，國安官員表示，從近期中國官宣官媒，以及在台協力者的敘事脈絡會發現，今年世界主要民主國家的大選年，會產生「政治真空」，中國可能利用這個時間點，操作台灣內部的對立，弱化國際空間，以及台灣跟友盟之間的關係。

針對美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日訪問中國，我國安官員表示，中國對台工作小組的副組長及中共中央政治局常委王滬寧，就邀集包括統戰部、中宣部、國防部、國台辦來整合新一波的「疑賴論」操作。

有關這一波操作，國安單位歸納出5大元素：第一，把蘇利文訪問中國，作為整個敘事操作、認知敘事的架構；第二，強調美中共管台海，把台灣歸納成沒有決定權的一方，自己則是跟美國平起平坐的大國。國安官員表示，但其實這次蘇利文去北京，講成國際共管中國風險會比較精確，因為中國在東南海的行為，已經造成區域各方的困擾。

第三部分是操作「美國不信任賴清德」，國安官員表示，這部分是操作美國對台灣不放心，這是典型的外部操弄，當中夾雜一些新的新聞元素，好比賴清德想要出訪，而美國不讓他過境，或是說只能過境夏威夷等，但事實是，賴清德近期沒有出訪的規劃。

第四部分是，中國在灰色地帶的操作，美方冷眼看待，國安單位表示，這個敘事角度是，強調美方不信任賴政府，沒有真心支持台灣，所以沒有給予任何協力；最後第五，則是操作「賴清德、蔡英文矛盾」，認為賴清德準備處理蔡英文的團隊等故事敘事。

國安官員指出，這五元素的分工方面，軍委會的政治工作部負責指揮訊息支援部隊，也就是福州的311部隊，是中國正式的網軍，負責編寫內容跟傳散；另外，外事工作委員會主導敘事跟國內外通路；而中宣部跟台辦系統，則是負責在台協力者的指揮跟通路運用，包括新聞專題、專論與談話內容、網路推文、影音再製作等。

特別的是，近來中國內部經濟問題嚴重，國安官員透露，近期有發現「網格員」出現欠薪的狀況，也就是俗稱的五毛跟監看員，所以最近才會動用到專屬的網軍部隊。