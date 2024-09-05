曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！伸港鄉小姊妹遭撞飛命危，送醫救治搶命至今197天，姊姊因神經衰竭清晨過世，遺體在家人陪同下返回家中，小弟弟守候在一旁呼喚「姊姊到家了、身體都好了」，行動不便的阿祖坐在輪椅上，看著摯愛的曾孫女遺體，不斷的哭喊「我的孫、我的孫」，而弟弟哭著說，日前作夢姊姊來跟他說「我快回家了」，沒想到等到的竟是這樣的結果，令在場的人看得相當不捨。

▲伸港遭撞小姊姊不治，家人不捨。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

陳家3姊弟2月22日傍晚下課返家，穿越路口時遭無照休旅車撞飛，小姊妹當場失去呼吸心跳，10歲姊姊昏迷指數一度從3升到11，雖恢復意識，但後來又出現急性水腦症，昏迷指數又回到3；院方每日為她做中醫針灸，一週3次肢體復健，所以她的四肢沒有嚴重攣縮，生命徵象一直呈現穩定，未料病情急轉直下，今天清晨6時55分因神經中樞衰竭過世。家人包括姑婆、爺爺及媽媽也常常到院來看她，他們從未放棄，希望能出現奇蹟，接到噩耗後悲痛萬分。

弟弟原本今天上午到學校上課，接到姊姊死亡消息，立即請假回家。阿公前往醫院辦理小姊姊死亡及離院手續，10點左右，弟弟與叔叔及姑婆守候在家門外，看到姊姊遺體回家，在一旁呼喚她「姊姊身體都好了、姊姊到家了」。弟弟難過的說，「他很想姊姊」，近日姊姊有託夢，「她快回家了」，本以為她會康復起來，沒想到等到的竟是這樣難過的消息。

阿祖更是難過，小姊妹是她拉拔長大，照顧生活起居，哭喊本以為姊姊會康復起來，沒想到等到的竟是這樣難過的消息。她回憶，孫女下課便吵著她要吃最愛的咖哩飯．也吵著要跟著她一起睡，如今因一場車禍全變了樣，小弟弟看到阿祖痛哭，也跟著流淚，更安慰阿祖「不要哭，身體要照顧好」。