間諜白鯨身亡「身上彈痕累累」　動保組織怒了：駭人罪行

▲白鯨「Hvaldimir」遺體彈痕累累。照片已經過黑白處理。（圖／翻攝onewhaleorg，下同。）



記者吳美依／綜合報導

白鯨「Hvaldimir」被懷疑是俄羅斯訓練的「間諜」而聲名大噪，日前卻被發現漂浮在挪威外海，已經不幸身亡。如今動物保護組織「One Whale」表示，牠在一起「駭人罪行」之中被槍殺。

「Hvaldimir」身長4.2公尺、體重1225公斤，估計約15歲，對於壽命可達60歲的白鯨而言、並不算老，遺體卻在挪威西南部的里薩維卡灣（Risavika Bay）被發現。

「One Whale」公布白鯨滿身彈痕的照片，直指牠遭到槍殺。挪威動物權益組織NOAH負責人馬丁森（Siri Martinsen）也說，「鯨魚身上的傷口令人震驚，不能排除是犯罪行為。」

白鯨遺體已經送往附近的挪威獸醫研究所解剖，報告預期3周內出爐。2個動保組織也報警，要求展開刑事調查。挪威警方向媒體證實，將對此案進行研究，「確認是否有合理動機展開調查。」

不過，最初接手白鯨遺體的海洋保育組織「海洋心靈」（Marine Mind）卻稱，「沒有什麼能夠立即揭露死因。」創辦人、海洋生物學家斯特蘭德（Sebastian Strand）說，「我們看到了痕跡，但現在要說死因是什麼，還太早了。」

▲白鯨「Hvaldimir」被懷疑是俄羅斯訓練的「間諜」。（圖／翻攝Marine Mind）

BBC指出，「One Whale」與「海洋心靈」曾對如何保護「Hvaldimir」產生分歧。前者主張把牠送到挪威北方的巴倫支海（Barents Sea），那裡是白鯨自然棲地，能夠減少與船隻發生碰撞的風險。但後者反對這個想法，主張移動白鯨會對牠的生命造成風險。

2019年4月，「Hvaldimir」第一次被人類發現，身上揹著GoPro相機，揹帶上寫著「聖彼得堡設備」，主動靠近挪威北部島嶼因戈亞（Ingøya）附近船隻。牠此後經常出沒挪威沿海城鎮，非常溫馴，喜歡跟人玩。

由於可疑的相機與揹帶，加上白鯨很少在高北極（High Arctic）以南這麼遠的地方被目擊，「Hvaldimir」的出現引發「間諜白鯨」的謠言。專家宣稱，俄羅斯海軍會訓練鯨魚用於軍事目的，但莫斯科從未回應這些指控。