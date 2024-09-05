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簡奢系衛生紙推全聯限定環保包裝　「厚愛地球」一抽搞定！

消費中心／綜合報導

每天都要用的衛生紙，你怎麼挑選？越來越多消費者具有環保意識，認同每一次消費都在為理想的世界投票！主打「一抽搞定」的五月花厚棒衛生紙以厚實、柔軟、吸水力強等特性深受消費者喜愛，近期推出全聯限定厚棒衛生紙環保包裝，外包裝蘊含地球友善的理念，以實際行動支持環保。

▲▼厚棒衛生紙再推全聯限定環保包裝。（圖／業者提供）

▲五月花厚棒衛生紙近期推出全聯限定厚棒衛生紙環保包裝。（圖／業者提供，下同）

五月花厚棒衛生紙選用了公認對地球永續有實質影響力的綠色認證－「FSC國際森林管理委員會」認證紙漿，確保紙漿來源具備永續性，嚴格維護森林生態平衡，是已知審核最嚴格的一種認證。外包裝採用30%回收塑料，減少對塑料的依賴，且整體包裝100%可回收，降低對環境的污染；加上與既有的包裝相比，印刷比例也降低了80%，大幅降低對環境不友善的金屬油墨、霧劑材料使用。

▲▼厚棒衛生紙再推全聯限定環保包裝。（圖／業者提供）

▲選購環保產品可為地球的未來盡一份心力。

自４月第一波舒敏厚棒環保包裝至近期第二波全聯限定版厚棒衛生紙，若消費者選購可回收包裝系列，推算累計可減少164.5噸垃圾，這相當於約32隻成年的亞洲象的重量，或大約全國11萬人每天的垃圾產生量。透過選購這些環保產品，我們不僅為地球的未來盡了一份心力，更是在日常生活中實踐環保理念，讓「厚」待地球的美好願景成為現實。

▲▼厚棒衛生紙再推全聯限定環保包裝。（圖／業者提供）

▲消費者選購可回收包裝系列的厚棒衛生紙，推算累計可減少164.5噸垃圾。

此次環保包裝符合現代人喜愛的簡約低調品味，即使擺放在客餐廳、衛浴等各個居家空間也絲毫不違和，不少網友大讚：「品質很好，一張抵兩張，節省用量其實更環保」、「家人日常生活愛用，地球友善包裝也很棒」、「只用一張就擦得乾乾淨淨」、「一抽搞定，可沖馬桶環保又方便。」

厚棒再度推出地球友善包裝，展現品牌對環保的堅持與實踐，為了鼓勵消費者重視環保回收，9/6起全聯厚棒環保包裝，單串特價$199！邀請更多消費者加入環保行動，一起厚愛地球為地球的永續發展貢獻力量。

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