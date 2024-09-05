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飯桶之光挑戰賽！米的知識大會考你能答對幾題？

▲▼美國米知識大會考。（圖／翻攝自影片）

▲愛吃米飯的你，一起來試試看你對米的了解有多少。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

各位無飯不歡的米飯控aka飯桶們注意了！爆笑風趣又能長知識的街訪突擊隊大會考單元，這次由阿肥、余記、罐頭一起來挑戰「米的大會考」，不僅考考大家對於米的知識量，也讓三人試吃美國米，較量一下誰的味蕾敏銳度高，看看誰是真正的「飯桶之光」，想不到結果令人出乎意料！

▲▼美國米知識大會考。（圖／翻攝自影片）

▲阿肥、余記、罐頭一起挑戰「米的大會考」。

影片中的問答挑戰中，考考大家米的冷知識，像是最愛吃米的國家在哪裡？炒飯為什麼要用隔夜飯？也介紹了許多美國米的小知識，像是：美國米可以分為五大類：短粒米、中粒米、長粒米、糯米及香米。而美國生產的中粒米，以玫瑰米及丘比特米等品種最有名，其顆粒飽滿碩大，米質含有絕佳的飽水性，烹煮後呈現飽滿緊實的狀態，口感彈牙有嚼勁，十分適合製作炒飯及燉飯。

▲▼美國米知識大會考。（圖／翻攝自影片）

▲美國生產的中粒米，顆粒飽滿碩大，十分適合製作炒飯及燉飯。

而台灣人在元宵節及冬至必吃的湯圓則是用糯米製成，而美國生產的圓糯米，烹煮後黏度高、糊化性好，且米粒不容易破裂又帶有嚼勁，在製作中式甜點有極高的黏性和延展性，非常適合用以製作麻糬、湯圓等甜品。

另外，大家也認識到「阿肯色州」是美國六大產米州中產量第一大的區域，主要產區在阿肯色州的東部地區，沿著州界從路易斯安納州綿延到密蘇里州，約估全美稻米產量49%。

▲▼美國米知識大會考。（圖／翻攝自影片）

▲美國稻米一年僅一耕，讓土地有更多時間恢復地力、維持肥沃，也為人類農業與自然生態系達到平衡循環狀態。

不僅如此，美國稻米一年僅一耕，這樣的種植方式讓土地有更多時間恢復地力、維持肥沃，以達到更穩定、永續的產出。休耕期間，美國稻田並非全處於閒置狀態，而是作為蓄水池，讓大批冬季遷徙的侯鳥、野生動物在稻田間棲息與覓食，動物在此留下的排泄物，則成為稻田絕佳的天然肥料滋養土壤，人類農業與自然生態系也在此達到平衡循環的狀態。

▲▼美國米知識大會考。（圖／翻攝自影片）

▲三人挑戰盲測試吃，猜猜哪一碗是美國米。

影片中，阿肥、余記、罐頭不僅挑戰了誰能寫出最多的米製品，更讓他們三人盲測試吃，從美國米、超商微波米、便當店米等三種米飯找出哪一種是美國米，結果余記和罐頭順利猜對，唯獨阿肥竟然猜錯，他驚訝地說：「沒想到美國米這麼好吃，完全顛覆我的想像」。

▲▼美國米知識大會考。（圖／翻攝自影片）

▲美國米從源頭把關，選擇純淨無污染的環境，採用自然農耕法種植，生產出來的高品質稻米，不僅符合7項品質評估指標，更獲得全球100多個國家的肯定。

事實上，美國米從源頭把關，選擇純淨無污染的環境，採用一年一耕的自然農耕法種植，更加友善土地及生態，並使用創新技術來精準管理，生產出來的高品質稻米，不僅符合7項品質評估指標，更獲得全球100多個國家的肯定。吃起來口感相當扎實、米香濃郁的美國米，現在至各大賣場都買得到，各位米飯控們一定要品嘗看看美國米帶來的全新口感。

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