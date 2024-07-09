【廣編】美國「這項」竟是全球第五名？

▲美國米維持穩定高品質讓消費者吃的安心。

【廣編特輯】

圖、文／美國稻米協會提供

7月4日對美國人來說是最喜愛及最重要的節日之一，因為是美國從大英帝國宣告獨立的日子，也就是所謂的國慶日。在這天全美各地會舉辦各種活動來慶祝，烤肉配著啤酒，各地繽紛煙火四射，街上有花車遊行及樂隊表演。

剛結束為期四天台北國際食品展展覽的美國稻米協會，也緊接著祭出為期一個月的線上活動！與你一起歡慶美國國慶！

現在只要在MOMO或PChome下訂，滿額就能獲得實用小禮～

不論是「香米」或是「中粒米」，皆能在MOMO及PChome輕鬆購入！

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美國在稻米產業擁有三個多世紀的歷史。美國米近年在農業產官學多方共同努力，融合了創新、先進科技和環保理念，將創新技術導入專業資源整合，堅持永續農業的原則，不論是土壤管理、水源灌溉，或品種改良，皆利用高科技規劃控管耕耘過程，維持稻米高品質與穩定供應產量，是個值得信賴的優質稻米供應國。

未來，美國稻米產業將持續秉持著積極用心的態度，與全球市場承諾提供高品質、安全、美味的優質米飯。