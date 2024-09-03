體脂肪大會考！營養師破解迷思獻新對策　喝濃韻烏龍茶有效對抗惱人體脂！

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上班族常常超時工作、三餐外食，還有晚上參加容易小酌的聚會，不健康的生活作息讓體脂肪難以控制。如果要列出現代人最煩惱的五件事，即新聞小編一定每項都填上「體脂肪」，為了幫助大家破解體脂肪的迷思，《街訪突擊隊》特別邀請專業營養師方慈聲來測試小編們對體脂肪的了解程度，讓大家一起學習正確的觀念。

常聽到熱量太高會變成體脂肪，體脂肪數字太高更會影響健康，到底體脂肪是什麼？請來阿肥、余記、鹹魚等小編參加體脂肪的營養大會考，幫助大家更了解體脂肪，首先，第一題是一公克的碳水化合物、蛋白質、脂肪分別能產生多少大卡的熱量，3位小編都露出一臉困惑，營養師方慈聲很貼心的給提示「碳水化合物和蛋白質是一樣的大卡數、脂肪的數字比較高，讓大家猜兩個數字即可」，結果由阿肥猜對一半，被笑是「脂肪專家」，第二題問題是藍鯨、海豹、阿肥、無尾熊，哪個的脂肪佔比最高的動物，大家笑答是阿肥，殊不知阿肥自爆體脂肪超過40％，營養師方慈聲補槍說「幾乎跟海豹一樣高」，把大家嚇了一大跳。

講到大家對豬的印象是貪吃、外型圓嘟嘟，就讓阿肥忍不住爆氣「今天的題目都衝著我來嗎」，第三題的題目是豬的體脂肪多少，結果豬的體脂肪竟然超低只有18％，讓大家都相當震驚，全員都答錯！營養師方慈聲說「其實有些豬的體脂肪是10％以下，根據衛生福利部統計，台灣一般男性介於24至28％、女性大概在35%上下，所以大家知道以後不要亂罵人了」！

體脂肪是人體脂肪和體重的百分比，哪種行為無助降低體脂肪，阿肥笑稱這題很簡單，只要是他平常常做的就是答案，三位小編一起說出「肯定是沙發馬鈴薯」這個答案，大家笑說這題根本是送分題，趕緊打開「濃韻」喝口茶壓壓驚、降一下體脂肪；機能茶有健康食品的功效，市面上不易形成體脂肪的機能茶是哪個？阿肥說出「濃韻」直接過關，因為「濃韻烏龍茶」包裝上有兩個健康食品認證標章，一個是不易形成體脂肪、一個是調節血脂，這就是「濃韻烏龍茶」與其他一般茶最不同的地方。

在這次的大會考中，阿肥答對了最多有關體脂肪的小知識，贏得了整箱濃韻烏龍茶。營養師方慈聲強調，除了正確認識體脂肪外，適當的運動和均衡的營養攝取也有助於減脂，她指出：「兒茶素能有效減少體脂肪形成，而濃韻烏龍茶中就含有兒茶素，這是經過人體實測證明的結果，不僅不易形成脂肪，還方便購買和攜帶。」下次想喝手搖飲放鬆一下，不如選擇濃韻烏龍茶，既好喝又健康！

剛換新包裝的濃韻烏龍茶，煥然一新，引人注目！雖然運動是降低體脂肪的有效方法之一，但對於上班族來說，每天運動可能有些困難，營養師方慈聲建議上班族可以從改變生活習慣開始，例如每天多走路或騎腳踏車，飲食上增加蔬菜水果的攝取，減少油炸食品，此外，每天適量攝取含有兒茶素的食品，如濃韻烏龍茶，也能幫助減少體脂肪的形成，用這些簡單的改變，逐步邁向更健康的生活方式！