　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

體脂肪大會考！營養師破解迷思獻新對策　喝濃韻烏龍茶有效對抗惱人體脂！

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

上班族常常超時工作、三餐外食，還有晚上參加容易小酌的聚會，不健康的生活作息讓體脂肪難以控制。如果要列出現代人最煩惱的五件事，即新聞小編一定每項都填上「體脂肪」，為了幫助大家破解體脂肪的迷思，《街訪突擊隊》特別邀請專業營養師方慈聲來測試小編們對體脂肪的了解程度，讓大家一起學習正確的觀念。

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

常聽到熱量太高會變成體脂肪，體脂肪數字太高更會影響健康，到底體脂肪是什麼？請來阿肥、余記、鹹魚等小編參加體脂肪的營養大會考，幫助大家更了解體脂肪，首先，第一題是一公克的碳水化合物、蛋白質、脂肪分別能產生多少大卡的熱量，3位小編都露出一臉困惑，營養師方慈聲很貼心的給提示「碳水化合物和蛋白質是一樣的大卡數、脂肪的數字比較高，讓大家猜兩個數字即可」，結果由阿肥猜對一半，被笑是「脂肪專家」，第二題問題是藍鯨、海豹、阿肥、無尾熊，哪個的脂肪佔比最高的動物，大家笑答是阿肥，殊不知阿肥自爆體脂肪超過40％，營養師方慈聲補槍說「幾乎跟海豹一樣高」，把大家嚇了一大跳。

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

講到大家對豬的印象是貪吃、外型圓嘟嘟，就讓阿肥忍不住爆氣「今天的題目都衝著我來嗎」，第三題的題目是豬的體脂肪多少，結果豬的體脂肪竟然超低只有18％，讓大家都相當震驚，全員都答錯！營養師方慈聲說「其實有些豬的體脂肪是10％以下，根據衛生福利部統計，台灣一般男性介於24至28％、女性大概在35%上下，所以大家知道以後不要亂罵人了」！

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

體脂肪是人體脂肪和體重的百分比，哪種行為無助降低體脂肪，阿肥笑稱這題很簡單，只要是他平常常做的就是答案，三位小編一起說出「肯定是沙發馬鈴薯」這個答案，大家笑說這題根本是送分題，趕緊打開「濃韻」喝口茶壓壓驚、降一下體脂肪；機能茶有健康食品的功效，市面上不易形成體脂肪的機能茶是哪個？阿肥說出「濃韻」直接過關，因為「濃韻烏龍茶」包裝上有兩個健康食品認證標章，一個是不易形成體脂肪、一個是調節血脂，這就是「濃韻烏龍茶」與其他一般茶最不同的地方。

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

在這次的大會考中，阿肥答對了最多有關體脂肪的小知識，贏得了整箱濃韻烏龍茶。營養師方慈聲強調，除了正確認識體脂肪外，適當的運動和均衡的營養攝取也有助於減脂，她指出：「兒茶素能有效減少體脂肪形成，而濃韻烏龍茶中就含有兒茶素，這是經過人體實測證明的結果，不僅不易形成脂肪，還方便購買和攜帶。」下次想喝手搖飲放鬆一下，不如選擇濃韻烏龍茶，既好喝又健康！

▲▼打擊,濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

剛換新包裝的濃韻烏龍茶，煥然一新，引人注目！雖然運動是降低體脂肪的有效方法之一，但對於上班族來說，每天運動可能有些困難，營養師方慈聲建議上班族可以從改變生活習慣開始，例如每天多走路或騎腳踏車，飲食上增加蔬菜水果的攝取，減少油炸食品，此外，每天適量攝取含有兒茶素的食品，如濃韻烏龍茶，也能幫助減少體脂肪的形成，用這些簡單的改變，逐步邁向更健康的生活方式！

▲▼濃韻,街訪突擊隊,體脂肪。（圖／取自影片）

ET快訊
朱芯儀回診胸部照出一片白！　「抽出12塊肉」檢查結果曝
彈頭哭了！「年砸370萬」送女兒到瑞士讀書：每天流淚
幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」　決策過程曝
民主聖地「阿才的店」　宣布熄燈
快訊／11人死亡！　山東公車撞學生「家長送上學也遇難」
LIVE／滲透新光金被錄音！吳東亮回應了　愷樂懷孕生父曝光
高雄國賓改建「容積率1142％」　陳其邁回應了
獨／舒華重磅加盟台灣實境秀！　柯佳嬿王大陸也入列
柯文哲回家！　台大名醫：同事氣到睡不著

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果

體脂肪大會考！營養師破解迷思獻新對策　喝濃韻烏龍茶有效對抗惱人體脂！

美式25杯666元、咖啡限今天買1送1！超商開學+軍人節優惠囤一波

胖老爹米果、洪瑞珍夾心餅乾！超市「斜槓零食」特色伴手禮一次看

頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

閱讀控快看！買電子書輸入代碼就有73折　活動只有10天

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

全家神還原《蠟筆小新》動畫美食！超萌「小白飯糰」鐵粉必吃

余祥銓又出事了！護妻不成反鬧笑話「柔柔韓國豔遇歐巴」醋意大爆發

台美UC-II銷售雙冠王益節年度最強促銷僅到9／15，立即入手4組現省超過千元！

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

體脂肪大會考！營養師破解迷思獻新對策　喝濃韻烏龍茶有效對抗惱人體脂！

美式25杯666元、咖啡限今天買1送1！超商開學+軍人節優惠囤一波

胖老爹米果、洪瑞珍夾心餅乾！超市「斜槓零食」特色伴手禮一次看

頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

閱讀控快看！買電子書輸入代碼就有73折　活動只有10天

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

全家神還原《蠟筆小新》動畫美食！超萌「小白飯糰」鐵粉必吃

余祥銓又出事了！護妻不成反鬧笑話「柔柔韓國豔遇歐巴」醋意大爆發

台美UC-II銷售雙冠王益節年度最強促銷僅到9／15，立即入手4組現省超過千元！

全家霜淇淋推「煎茶、焙茶」口味！再聯名古娃娃推11款新品

劉德音：議題討論不要框在親中、親美　要討論讓台灣強大方法

2024國際技能競賽9／10登場　 台灣技能國手團將赴法參賽

中共強化教育方向　黨刊《求是》：不培養社會主義掘墓人

唐嘉鴻奧運奪銅的背後推手　台師大盼推廣奧運等級運科技術

一票妹子狂曬「破萬元帳單」求幫繳費！　她痛批乞丐：真的有人繳

朱芯儀回診胸部被照出一片白　自費檢查「粗針管抽12塊肉」結果曝

雄獅強化留才、徵才措施　啟動員工持股信託

重劃土地分配不再霧煞煞！中市首創線上查詢　陽光地政資訊讓地主快速掌握

男海中突然遭「3座頭鯨包圍」　甩尾拋飛1公尺高空驚人畫面曝光

柯文哲稱不知京華城容積率840％挨轟　黃珊珊：是指「沒干預個案」

消費熱門新聞

超商咖啡限時今天買1送1！開學軍人節囤一波

行動力保健品「年度最殺折扣」僅到9/15

超商神還原蠟筆小新美食！蛋包飯、小白飯糰必吃

斜槓零食超夯！胖老爹推米果、洪瑞珍夾心餅

foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

敲碗成真！全家霜淇淋新推「煎茶、焙茶」口味

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

余祥銓又出事了！護妻不成反鬧笑話

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

摩斯「4大罪惡新品」來了！

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

釜山「大鮮燒酒」在台灣也能喝起來！

頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

更多熱門

相關新聞

營養師教你輕鬆剷除高體脂

營養師教你輕鬆剷除高體脂

現代人體態重於體重的觀念日益成熟，充分了解想要減重，降低體脂肪才是關鍵，營養師夏子雯分享，正常的人體中約有 1/4 是由皮下及內臟脂肪組成，負責維持器官穩定及保護內臟，但是時常外食的大家，因為餐點油脂、澱粉量太高，又愛喝含糖飲料，不少人看似不胖，但卻容易有搞體脂肪和內臟脂肪過高的問題。

街訪突即隊挑戰台灣美食知識會考

街訪突即隊挑戰台灣美食知識會考

喝茶真的能減肥？營養師揭秘真實效果

喝茶真的能減肥？營養師揭秘真實效果

恐影響健康！營養師教你剷平高體脂　

恐影響健康！營養師教你剷平高體脂　

只在過年吃的「金元寶」很招財

只在過年吃的「金元寶」很招財

關鍵字：

濃韻街訪突擊隊體脂肪

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面