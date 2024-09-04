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快訊／柯文哲重開羈押庭　北院「開庭時間」確定了

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲聲押禁見第二次羈押庭，台北地院確定開庭時間了。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃哲民、趙蔡州／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案被北檢聲押禁見，不過台北地院2日凌晨裁定他無保請回，北檢經過一天一夜補強證據提出抗告成功，高等法院裁定撤銷無保請回並發回北院更裁。台北地院表示，柯文哲羈押庭預計5日上午9點30分開庭。

台北地院4日晚間指出，目前已確實通知檢、辯雙方於5日早上9點30分在本院第15法庭開庭，屆時會先處理程序事項，才會接著開始羈押庭，因增加檢方抗告狀、邵琇珮應訊、以及彭振聲在監所就訊等新內容，法官不排除會再給柯文哲與律師閱卷時間，所以正式重開羈押庭，最晚可能延遲到5日下午。

回顧事件，檢調查出京華城容積率在柯文哲擔任市長期間暴增到840%，質疑有圖利或護航特定業者情事，於8月30日前往柯文哲住家、台玻大樓辦公室搜索，同時以貪污案被告身分將柯文哲帶回廉政署約談，直到8月31日凌晨0時40分將他移送至北檢複訊。

柯文哲抵達北檢後，由於拒絕夜間偵訊，被檢方當庭逮捕，儘管他向法院聲請提審但遭法官駁回，他也因此一度被上銬帶走，在北檢度過一夜。

北檢8月31日下午重開偵查庭，訊問結束後認定柯文哲、彭振聲涉犯貪污、圖利等罪且嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

台北地院9月1日晚間8點召開羈押庭審理，於9月2日凌晨裁定柯文哲無保請回。北檢經過一天一夜補強證據後，在3日下午向台北地院提出抗告。高等法院4日下午裁定撤銷柯文哲無保請回裁決，發回台北地院更裁。

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