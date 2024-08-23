獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

▲登山團洪姓領隊慘遭虎頭蜂圍攻，送醫宣告不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處日前舉行志工團登山活動，21人22日下午到橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料，卻遭虎頭蜂襲擊，3人遭螫傷，其中一名41歲洪姓領隊為了疏散團員，來不及逃跑，遭蜂群螫咬後倒地不起，全身至少30處傷口，送醫宣告不治，據了解，事發地點為暫停開放的浸水營步道東段，針對疑似爬黑山一事，鍾佳濱服務處回應，正在確認相關細節。

根據林業及自然保育署屏東分署先前發布的公告顯示，林業及自然保育署屏東分署所轄步道，先前受凱米颱風強襲影響暫停開放，浸水營步道西段及前段於8月8日重新開放。

▲警消救援畫面。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

而志工團橫跨屏東、台東浸水營古道健行，遭虎頭蜂群襲擊的「加羅板部落出口附近」位於浸水營步道東段。林業及自然保育署台東分署森林育樂科長陳盈源指出，東段自凱米颱風後便暫停開放至8月31日，但若在封閉時進入，目前尚不會有罰則問題。

針對在未開放期間從屏東健行至台東，進入「浸水營步道東段」疑似爬黑山一事，鍾佳濱服務處回應，將進行了解，由於該趟健行是委託旅行社辦理，目前正在詢問旅行社相關細節中。屏東枋寮警分局則說明，21日團隊22日有向分局申請入山一天。