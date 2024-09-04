香菜有感降價！從千元跌破300元　葉菜類每斤30元買得到

▲受風災影響，香菜價格一度飆到每公斤千元天價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受凱米颱風影響，國內蔬菜批發價一度漲至每公斤57元，創5年新高，隨著產地陸續復耕，近期菜價已明顯回穩，其中又以香菜降價最有感，從每公斤千元降至不到300元，九層塔也從300元降至60元；葉菜類部分，小白菜、空心菜、莧菜等，零售價每斤約30元就買得到。農糧署表示，預計中秋節過後各類菜種產量和價格均恢復往日水準。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量1296公噸，每公斤平均批發價43.6元。品質較好的葉菜類價格，除了地瓜葉每公斤仍要價62元外，其餘青江菜、空心菜、大陸妹均已明顯降價至30至40元。花瓜果類價格仍偏高，苦瓜每公斤125元、番茄 98元、茄子88元。

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新莊公有市場菜販廖炯程說，這兩天菜量供應充足，菜價也有感下降，尤其是葉菜類，除了A菜跟大陸妹每斤還要50元，其他像是小白菜、鵝白菜、莧菜、空心菜都30多元買得到；香菜更是跌落神壇，從千元降至每公斤約250元，九層塔也從每斤快300元跌到60元，笑說「這要是在股市就可以稱做妖股了。」

農糧署副署長姚志旺表示，近期菜價已經明顯回穩，葉菜類復耕已銜接上來，價格變得親民，至於櫛瓜等瓜果類，因復耕期較長，還要一段時間價格才會回穩。中秋節前夕因為市場需求大，菜價還會略有波動，尤其像青椒、玉米、茭白筍等烤肉熱門菜種，菜價會稍微偏高，建議民眾烤肉可以價格穩定的菇類替代，預估瓜果類蔬菜在中秋節過後產量就會出來，價格也會逐步恢復。

