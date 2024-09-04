超商女店員遭老闆誘上車性侵！母看簡訊有異　報警揭發狼行

▲北市某超商江姓加盟主在車上性侵女店員。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某超商江姓加盟主明知女店員小美（化名）智能發展不足，竟為滿足私慾，2度設陷阱引誘小美上車，並迫使其自行脫去衣物，藉機侵犯。某日，小美母親收到愛女簡訊，提及「老闆要求我做不喜歡的事情」，頓感不對，細問才驚悉江男惡行，隨即報警。士林地檢署偵結，依妨害性自主罪提起公訴。

起訴指出，江男與妻子共同經營超商，江男擔任店經理。2022年間，小美以身心障礙者身份在該超商工作。孰料，江男明知小美對日常生活認知、理解及性行為知識均屬不足，卻2度利用工作藉口，引導小美上其車後座，以生殖器插入口、私密處方式性侵得逞。

過了將近一個月後，小美母親察覺小美傳來的簡訊有異，經詢問後，才得知愛女竟遭老闆欺辱，帶著女兒報警提告。

江男挨告後承認有與小美發生性行為，但他卻在警詢時裝傻稱「雖然小美是身心障礙，還是有一些知識能力」；偵查時，又改稱自己是在警詢時才知道。

江妻忍痛作證說，小美是在超商任職「天使PT」，統稱為小天使，也就是某方面低於一般人意思；店內員工等人也指出小美平常應對互動時反應較慢，表達能力不足，無法理解別人意思，且江男得知小美特殊狀況身份。

檢警抽絲撥繭詢問多名證人、小美被引導上車的位置及身心障礙證明等，認定江男明知小美無法以言語之外其他有效方式抗拒，卻要求與他從事性行為，依2次乘機性交罪將他提起公訴。