馬祖藝術島本周前進光州雙年展　台灣戰地文化登上國際舞台

▲張立人舊作〈FM81.11〉於馬祖北竿40據點展出現場。今年將延續發展為系列新作〈SW1992.11〉於韓國光州首度亮相。。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

第15屆光州雙年展將於9月盛大舉辦，此次雙年展以「盤索里：21世紀當代聲景」為主題，探索聲音與空間的關係，馬祖國際藝術島受邀參展本屆光州雙年展美國館，將於9月5日參加開幕活動，並於韓國光州518紀念文化中心展出兩件錄像作品，首次在國際舞台上展示馬祖的獨特聲響。

連江縣文化處吳曉雲處長表示，馬祖國際藝術島舉辦三屆以來，首度征戰國際展覽，即登場亞洲具指標性的韓國光州雙年展，感到非常榮幸。也邀請世界各地朋友8月30日至12月1日前來欣賞「第15屆光州雙年展美國館」，將一睹馬祖作為戰地的生活與情感。

參展作品中，其中一件錄像作品〈SW1992.11〉由藝術家張立人創作，取樣島上駐軍熟悉的各種聲響，像是官兵的操練答數、靶場的射擊練習、碉堡射口的低鳴風響、閩東語的日常對話、夢囈一般的女聲旁白，呈現戰地政務時期島上居民的生活樣貌。

藝術家張立人分享，這部作品探討戰地政務解除後，馬祖是否真正從軍事管制下解脫，並呈現經歷了長久戒嚴，人在高壓管制下的精神狀態，此作品為2023年馬祖國際藝術島〈FM81.11〉系列延續新作，將在光州雙年展首次公開展出。

第二件展出錄像作品〈聲體．景身〉由驫舞劇場與聲音藝術家王榆鈞共同創作，此作品聚焦於1975年馬祖的日常聲景，取景融合南竿的梅石特約茶室、北竿的軍魂電廠，以及島嶼的日常聲響，從性招待所壓抑的女性經驗，到電廠巨大的轟鳴及鼓膜震動的勞動日常，都在作品中呈現。

▼光州雙年展美國館《Rhythmic Vibrations》主視覺海報。（圖／文總提供）



連江縣政府文化處吳曉雲處長表示，〈SW1992.11〉、〈聲體．景身〉將馬祖的演習廣播、閩東唸謠、市場叫賣、校園鐘聲、天后宮的風鈴、港邊的汽笛聲及靶場的打靶聲納入，讓過往受迫於軍事管制、大國強權下的聲響，如茶室招待的女侍、前線苦守的士兵、電廠基層的技師等過往被忽視、剝削的底層聲響，都能被聽見與看見，真實呈現出島民的日常與戰地政務下被壓抑的聲音。

光州雙年展美國館將於9月5日舉辦開幕活動，策展人Abby Chen、Naz Cuguoglu，以及馬祖國際藝術島策展人吳漢中及參展藝術家張立人、驫舞劇場、王榆鈞、臺灣當代文化實驗場(C-LAB)策展人莊偉慈等將出席開幕座談，並由驫舞劇場及王榆鈞共同帶來開幕演出〈聲景．景身〉，結合舞蹈及聲音創作演出。

連江縣陳冠人副縣長也表示，特別感謝台灣電力公司長期支持馬祖國際藝術島，讓藝術家在前線島嶼創作不輟；以及文化部的指導與支持，促進馬祖閩東及冷戰文化資產保存轉譯，拓展跨文化交流的國際網絡。

陳冠人表示，馬祖曾經歷長達36年軍事化統治時期，直到1992年戰地政務才正式解除。自2022年連江縣政府及文化總會共同主辦第一屆「馬祖國際藝術島」，第一屆、第二屆皆吸引上萬人造訪，不僅重拾島嶼自信，展出的藝術作品更獲得德國紅點設計獎(Red Dot Design Award)、義大利A'Design設計獎、iF設計獎等多項國際獎項。這次首度受邀參加國際展覽，要讓世界認識馬祖、認識台灣。

▼驫舞劇團與王榆鈞共同於馬祖北竿電廠發展作品〈聲體．景身〉的創作現場。（圖／文總提供）

