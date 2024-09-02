農糧署突破蔬菜加工技術　國產花椰菜全株利用「米產品更多元」

▲農糧署與中興大學攜手合作，突破蔬菜加工技術，可充分利用花椰菜全株價值。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

國人健康飲食風潮盛行，越來越多人以高膳食纖維的花椰菜米替代米飯，農糧署今舉行記者會宣布突破關鍵蔬菜加工技術，首創國產花椰菜全利用加工設備，可從花到莖充分利用，以瞬間液態冷凍技術鎖住花椰菜米的鮮度，已與加工業者合作開發國產花椰菜米相關產品。

為提升國產花椰菜全株利用率，農糧署與中興大學食品暨應用生物科技學系共同輔導農民團體及加工設備業者，成功建置首創國產花椰菜全利用的加工設備，可將花椰菜從花葉到莖都充分利用，透過瞬間液態冷凍技術，系統性鎖住花椰菜米的鮮度，相較於進口花椰菜米的加工技術，更能妥善利用國產花椰菜全株價值。

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農糧署輔導國內加工業者，已開發一系列國產花椰菜米產品，包括「冷凍調理花椰菜米組合包」、「植物肉堡排—花椰菜米餐盒」、「植物肉水餃—花椰菜米口味」等。另輔導業者以個別急速冷凍技術與超高壓低溫食品加工技術等，開發牛番茄相關產品，如「冰釀牛番茄」、「梅蜜番茄飲」等產品，提供更多飲食選擇。

農糧署副署長姚志旺表示，希望持續透過產官學界共同努力，創新研發蔬菜加工技術，開發新產品，不僅提升國產花椰菜及牛番茄多元應用性，更提高蔬菜加工產品附加價值，歡迎食品、團膳及消費者多加選購，支持國產蔬菜產業。





▲農糧署突破關鍵加工技術，輔導業者開發花椰菜米產品。（圖／農糧署提供）