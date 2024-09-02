頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

▲頂呱呱「99呱狂節」又到了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」的「99呱狂節」又到了，不僅有9塊雞重量桶下殺68折起，並開放原味、辣味任選，還有一系列激省優惠等收，即日起限時8天開跑；加碼推出超殺隱藏代碼，可以爽吃地瓜薯條、甜甜包等夯品買1送1，通通不能放過。

頂呱呱99呱狂節開跑，即日起至9月9日祭出「9塊雞重量桶下殺68折起」，有原味、辣味選擇，特價369元起；「最愛4雞翅特價179元」，每隻辣味雞翅現省10元。

期間加碼買「9塊雞重量桶」加「最愛4雞翅」，免費多送35元飲品2杯；還有買呱呱包加上任一經典配餐，包括雞脖子、薯球、地瓜薯條或阿勇雞塊組合價只要99元，提醒桃園機場、中崙、松山機場店不適用以上優惠。

▲加碼收一系列隱藏優惠代碼。

9月9日起至9月30日再推「99省錢季」，只要於官方LINE帳號輸入「隱藏優惠代碼」即可領取多種優惠，有「地瓜薯條買1送1（240901）」、「甜甜包買1送1（240902）」、「35元飲品買1送1（240903）」，以及「呱包省錢餐特價99元（240921）」、「炸雞省錢餐特價99元（240922）」、「經典派對餐 特價599元（240933）」，優惠不適用桃園機場店。

▲麥當勞全球版APP本周祭出最新「7大優惠券」。（示意圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞全球版APP本周祭出最新「7大優惠券」，有「單點中杯指定飲料買1送1（雪碧／無糖紅茶／無糖綠茶）」，使用期限至9月4日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點蘋果派特價32元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至9月8日；而「買超值全餐送小薯」，使用期限為9月6日起至9月8日。

還有99元激省晚餐券等領，至9月6日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。