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基本工資連9年調漲　郭國文：民間企業應跟上政府腳步幫員工加薪

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部4日召開最低工資審議會，拍板基本本工資連續第九年調漲。民進黨立委郭國文說，民進黨政府在這方面做了很多努力，而除了政府的努力外，民間企業應該也要跟上，一起改善民眾擔憂的低薪問題。

《最低工資法》今年上路後，勞動部4日召開首次最低工資審議會，歷經4小時後，會後拍板決議明年最低工資從月薪新台幣2萬7,470元，調漲至2萬8,590元，漲幅約4.08%；時薪從183元調至190元，後續將送行政院核定，預計將於2025年元旦生效。 ​

郭國文指出，前總統蔡英文在這8年基本工資的調整做出非常多努力，從106年開始每年調整，從原本每個月2萬1009元，到現在每個月2萬7470元，上漲幅度達25%。

郭國文說，到了賴清德，勞動部也決議明年最低工資調漲至2萬8590元、時薪調漲至190元。 ​

郭國文提到，除了政府的努力外，民間企業應該也要跟上政府的腳步，幫員工加薪，一起改善民眾擔憂的低薪問題。

勞動部長何佩珊強調，近幾年台灣經濟受惠於產業結構成功轉型與勞動素質提升，國家整體收入持續增加，經濟成長的果實雨露均霑，透過最低工資的調升，由勞資雙方互利共榮。調升後約有257.18萬名勞工共享，此外，薪資調漲可以帶動產業升級，對於經濟發展更是正向。

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