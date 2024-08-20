夢幻沾醬「肯瓊醬」入堡！麥當勞全新「辣味四盎司牛肉堡」來了

▲麥當勞期間限定辣味牛肉堡限時28天吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

牛肉堡鐵粉要吃！人氣速食品牌「麥當勞」推出期間限定「辣味四盎司牛肉堡」系列，把麥克雞塊夢幻沾醬「肯瓊醬」復刻入堡，搭配香煎四盎司安格斯牛肉，飽滿肉汁交織辛辣醬汁的口感，大口咬下滿足爆表，8月21日起限時28天吃。

▲四盎司牛肉堡搭配夢幻沾醬肯瓊醬打造辛辣口感。

麥當勞打造期間限定「辣味四盎司牛肉堡」系列，選用鐵粉超愛的四盎司牛肉堡搭配夢幻沾醬肯瓊醬組合而成，此次的「肯瓊醬」為美國紐奧良特有風味，以紅椒、洋蔥製成，口感濃郁且帶辛辣尾韻，淋在特選100%安格斯牛肉上，再搭配微融切達起司、酸黃瓜、洋蔥等料，層次感更升級。

辣味四盎司牛肉堡有「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」2種選擇，單點89元起、搭配經典套餐154元，8月21日起至9月17日限時上市或售完為止。

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

另，肯德基至9月16日前也有全新「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」等吃，打破一般傳統麵衣，選用馬鈴薯絲包裹著鮮嫩無骨脆雞烹炸，酥脆口感再升級，而薯絲「炸裂」的奇特外型更讓無骨脆雞直接變身「小怪獸」模樣，吸睛度十足，最後撒上8種辛香料製成的「香辛椒鹽粉」，增添蒜鹹香口感；還有全新台農黃金地瓜揉製成的「地瓜QQ條」，通通不能放過。

脆薯薯無骨脆雞單點165元起，餐點內容包括5塊炸雞、2條地瓜QQ條，並以隨行桶方式盛裝；還提供一系列套餐組合，售價170元起，炸雞控肯定要搶嚐鮮。