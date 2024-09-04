鍾小平稱柯文哲拿3、4億！吳怡萱喊：不相信北檢　刑事自訴提告了

記者劉昌松、黃彥傑、戴若涵／台北報導

京華城弊案持續延燒，台北地方法院2日裁定民眾黨主席柯文哲無保請回。針對此案，台北市議員鍾小平1日在政論節目上稱柯拿京華城的公關費3到4億，民眾黨發言人吳怡萱4日上午10時許現身台北地檢署外，表示因不相信北檢會秉公處理，將提刑事自訴，「希望鍾小平先生能把相關事證跟法官說明」。

▲民眾黨發言人吳怡萱赴北檢召開提告記者會，稱將提自訴告鍾小平加重誹謗。（圖／記者黃彥傑攝）

鍾小平1日在政論節目上稱，「京華城案的公關費將近5億，其中有3到4億是柯文哲的」，但他事後並不認為自己有錯，覺得是吳怡萱在蹭他的聲量。對此，吳怡萱喊話鍾小平，「你要不要趕快道歉？不然就拿出證據來，現在連檢調都還沒有查出金流，你憑什麼知道說柯文哲有拿京華城3到4億元？」怒轟鍾小平是在編故事造謠。

由於鍾小平遲遲未道歉，吳怡萱4日上午前往台北地檢署召開記者會，表示要提告鍾小平加重誹謗。她怒轟鍾小平「身為一個台北市議員，竟然用這種含血噴人的方式在節目上面造謠，而且造謠完之後，政論節目還會配合相關的新聞網媒再做第二次的轉述，這對於柯文哲主席來說，是名譽受損。」

吳怡萱稱，先前已向鍾小平喊話，限期對方出面道歉，但對方看起來似乎覺得「沒什麼關係」，所以她將向台北地方法院提出刑事自訴，「因為在這個案子裡面，我們不太相信北檢會秉公處理，希望鍾小平先生能把相關事證跟法官說明。」