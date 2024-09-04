新潮流大老「ATM匯2900萬」北檢卻沒查！媒體人幫高調：出來打球

▲朱凱翔轉發幫高調。（圖／翻攝自臉書／不演了新聞台）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨立委謝龍介昨（3）日指出，新潮流某位重量級大老從2020年1月開始，陸續透過第三方平台與ATM，共匯出2900萬元，結果北檢卻依法簽結，也沒有另案偵辦；對比柯家夫妻疑似不明財產的170萬元，他質疑「為何不必去查？」而媒體人朱凱翔也轉發幫高調，掀起廣大迴響。

朱凱翔在粉專「不演了新聞台」轉發貼文，更隔空喊話「球哥，出來打球！」回顧昨日謝龍介的發文，他強調，自己的原則很簡單，貪污就去關到死，不分黨派，也無關立場，「我就想鼓勵北檢，不要忘記另一個大案。」

謝龍介表示，2021年底，林秉樞毆打高嘉瑜案爆發後，調查局追查林秉樞金流，反向查到一位曾經擔任立法委員的新潮流重量級大老，「這位重量級大老從2020年1月到2021年12月，陸續透過第三方支付平台與ATM，匯出2900萬元，平均每個月匯出120萬元。」

▲謝龍介表示，新潮流某重量級大老，曾陸續透過ATM、第三方支付平台，匯出2,900萬元。（圖／ETtoday資料照）



他認為，如果170萬元要風風火火地偵辦財產來源不明，還仔細比對了與京華城容積獎勵時序，「那同樣是北檢辦案，同樣透過ATM操作，2900萬元哪來的？又去了哪？這難道不用查個上窮碧落下黃泉？結果當時消息見報後，北檢卻說這名重量級大老不是被告，依法簽結，也沒有另案偵辦。」

最後，謝龍介也說，「馬上要開議了，希望法務部長鄭銘謙，要給個合理說法。新潮流的2900萬元，為何不必去查？喜歡曲棍球的男人，就不會貪污嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「球哥低調到賴都忘記這個人的存在」、「一起查清楚」、「所有不法，都應該認真追查」、「台灣的司法是屬自由心證，想辦誰就辦誰，想放誰就放誰」、「查，血流成河啦」、「打球囉」。