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放牛童變藥王！　「明通治痛單」創辦人娶2妻起底

2024年為明通製藥創設90年，創辦人張日通二房的二代、三代子孫齊聚一堂，在明通藥事文化館合影留念。圖為明通製藥接受委製的漢方胃腸藥。（圖／記者方萬民攝）

▲2024年為明通製藥創設90年，創辦人張日通二房的二代、三代子孫齊聚一堂，在明通藥事文化館合影留念。圖為明通製藥接受委製的漢方胃腸藥。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

明通製藥創辦人張日通先後娶兩房，外界鮮少知道，二代共九名子女中有二人取得「藥劑師證照」、二人當醫師，媳婦也是藥劑師或醫師。CTWANT記者獨家專訪二房子女，張日通從西藥起家後，轉去大陸中醫，長女張順美曾陪同父親一塊找藥材，從黑龍江到廣西，做成感冒治痛單、治傷風，與清冠一號配方相近；販售中的「漢方胃腸藥」，去年一度引來國際藥廠上門談合作，後來不了了之。

CTWANT記者日前採訪到創辦人二房兒女張順美、張光明與張光發姐弟。據張光發整理的明通藥事歷史資料，創辦人張日通1914年出生，在農業社會裡，小學生放學回家多幫忙大人農務工作，常常赤腳去幫放牛吃草工作，一個小孩每人分配一頭牛。

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張日通小學就讀水堀頭分教場，成績優異，獲得許多獎狀，曾通過台中師範筆試，但在口試時，最後卻沒被錄取，後來有一傳出可能是當時學校考官看到張日通畢業自水崛頭分教場，而師範裡同樣有水崛頭分教場畢業的學長曾跟老師打架，被紅點註記，張日通的考運可能因此受到影響。

台中張日通1934年於水堀頭創立日通堂藥房，第一個藥品即是孔子商標的固理保淋。（圖／記者方萬民攝）

▲台中張日通1934年於水堀頭創立日通堂藥房，第一個藥品即是孔子商標的固理保淋。

雖然張家世代務農，但張日通母親張謝葉看出長男不是一般放牛牧童，便用自己的私房錢，以每月2塊錢代價雇用另一名小學生來放牛，讓張日通到西屯老街中藥店學手藝。

自中藥行學徒出身後，張日通從藥方典籍上尋找做為西藥、中西混合藥方的來源，創業並成家，他娶妻兩房，大房妻子賴氏一家多從事西藥房生意，二房妻子曾家則開設銀樓，「我小時跟大媽（賴遠）很親，是大媽哄著我入睡，睡在大媽房裡……」「實在要感謝大媽賴遠本人及娘家的幫忙，才有今日的明通。」張順美、張光明姐弟告訴記者。

二房么子、明通藥事文化館長張光發牙醫師進一步解釋，明通成長茁壯歷程，「這和在台中西屯老街開西藥房的賴家阿舅很有關係，幫助到正在起步階段的父親與日通（明通前身），讓父親學習不少製造藥品的知識與方法。」

「93歲三叔張西城也提到軍功寮嫂嫂賴遠嫁到張家，當時他還一歲幼小襁褓，就受到嫂嫂的照顧，讓他迄今念念不忘。」「我阿公後來也有去大陸學中醫，晚年有當中醫師專門醫治小兒感冒等。」張光發整理明通發展歷史過程中，訪問張家第一代長輩，收集到不少口述資料。

1934年，張日通20歲時以「日通堂製藥所」開始從事藥業買賣，隔年，出品「固理保淋（Kolihorin）」，是明通最早的一款藥品，使用的是孔子人像的商標，該藥為丸狀，根據漢藥真方調合煉成泥膠製而丸，不可咬破，專治急性淋病、膀胱炎、尿道炎等。

明通藥事文化館中保存著明通製藥的生產器具。（圖／記者方萬民攝）

▲明通藥事文化館中保存著明通製藥的生產器具。

接著推出キング散、大王散，前者用於感冒發燒退燒藥，後者為二戰後1945年由明通製藥家庭配置社出品的止痛藥，這些藥品包裝及logo經歷「朝日牌」、「日通老牌」、「明通葫蘆鼎牌」等，也就是今日國人熟知的「明痛治痛單」葫蘆瓶裝的前身。

張日通製藥嚴謹，對子女教育更是嚴格，他要求選讀跟製藥相關的「藥事科系」，並須取得藥劑師證照，兩房共九名子女中，張光雄、張順美二人達標，取得藥劑師證照，張光明則當骨科醫生，張光發當牙醫師，另三人則加入家族事業。

明通藥事文化館長張光發牙醫師，期盼明通邁向100年有嶄新里程與新風貌。（圖／方萬民攝）

▲明通藥事文化館長張光發牙醫師，期盼明通邁向100年有嶄新里程與新風貌。

張光發告訴記者，早期明通治痛單、治傷風等成藥，透過「寄藥包」方式深入到每個家庭中，「那時還是紙做的寄藥包，裡面放了感冒、鎮咳、發燒、胃藥、牙痛、中暑、腹瀉、消炎及外用紅藥膏等藥品。」「當時都是手工製藥、包藥，也容易發霉，因此每隔一到三個月，藥廠就會派人到府查點藥品的保存情況，將以使用或過期的藥品補充或是更換。」

「明通治痛單的原名是明通治痛丹，後來衛生局等主管機關認為可能衍生『仙丹』等疑慮，就改成同音但不同字的『治痛單』，這個名字更換的小故事，很多人不知道。」張順美也提到，明通推出的成藥配方，多是古籍藥典中記載的，「製藥技術貴在材料來源，不同地方出產的藥材，在熬製過程中的質地也不同。」

為了找尋適合的藥材，張順美早期陪父親赴大陸十多趟，從黑龍江到廣西，不分四季，親嘗親試，「疫情期間，我們還成了藥廠中的藥廠，因為我們有保存了許多藥材，我們專做的感冒治痛單、治傷風，其實配方與清冠一號是相近的。」

CTWANT調查，明通「漢方胃腸藥」的藥材來源、製作方法等，近期曾被國外知名藥廠看上，「對方說要租借我們的藥證，一年支付4萬元，簽約一次簽三年，明定第一年要供貨給他們300多萬顆，但沒說第二年、第三年要出多少貨。可是藥證沒有用租的呀，這很奇怪！」「我們開價上千萬元買斷，後來就不了了之。」現任明通製藥監藥師的張順美與弟弟張光發牙醫師提到此案，都覺得怪，也問不出答案。

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