人强不如命好！專家點名「4時辰」出生者　晚年功成名就

▲在命理中，出生時辰與命運緊密相連，被認為是影響一個人命運的重要因素之一。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

圖文／CTWANT

古有云「一命二運三風水」，由這句話就可以看出華人對於「命理」的看中，認為人生有很大一部分是會受到命運的影響。而到底怎樣叫做好命呢？搜狐網的命理專欄《聚瑞聊生肖》近期就點明了4個時辰，指稱只要在這4個時辰出生的人，必是晚年的事業贏家。而這4個時辰分別是子時、午時、卯時與酉時。

子時出生的人：智慧與機會的結合

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子時，即午夜23點至凌晨1點，這個時辰出生的人天生具有敏銳的洞察力和深邃的智慧。他們往往能夠在複雜的局勢中洞察先機，抓住機會。隨著年齡的增長，他們的智慧和經驗將更加豐富，這使得他們在晚年能夠憑藉自己的智慧和人脈，成為事業上的贏家。

子時出生的人在晚年應該更重視自己的健康和精神生活。他們應該利用自己的智慧去投資和規劃，以確保他們的晚年生活既充實又舒適。同時，他們也應該學會享受生活，與家人和朋友分享自己的成功和喜悅。

午時出生的人：領導與執行的體現

午時，即中午11點至13點，這個時辰出生的人天生具有強烈的領導力和出色的執行力。他們能夠在團隊中發揮核心作用，帶領團隊克服困難，並實現目標。隨著時間的推移，他們的領導力和執行力將更加成熟，這使得他們在晚年能夠在事業上取得更大的成功。

午時出生的人在晚年應該更著重培養自己的接班人。他們應該將自己的經驗和智慧傳授給下一代，幫助他們成長。同時，他們也應該學會放手，讓年輕一代有機會展現自己的才華。

卯時出生的人：創新與適應力的代表

卯時，即早晨5點至7點，這個時辰出生的人天生具有創新精神和出色的適應力。他們能夠迅速適應環境的變化，提出創新的解決方案。隨著年齡的增長，他們的創新精神和適應力將更加強大，這使得他們在晚年能夠在事業上不斷突破，成為掘金達人。

卯時出生的人在晚年應該更重視自己的創新計畫。他們應該利用自己的創新精神去探索新的領域，尋找新的機會。同時，他們也應該學會適應新的技術和趨勢，以保持自己的競爭力。

酉時出生的人：魅力與人脈的積累

酉時，即傍晚17點至19點，這個時辰出生的人天生具有迷人的魅力和廣泛的人脈。他們能夠在社交場合中游刃有餘，建立廣泛的人際網絡。隨著時間的推移，他們的魅力和人脈將更加豐富，這使得他們在晚年能夠在事業上獲得更多的支持和幫助。

酉時出生的人在晚年應該更重視維護和發展自己的人脈。他們應該利用自己的人脈去開拓新的業務和市場。同時，他們也應該學會利用自己的魅力去吸引和留住人才，為自己的事業增添新的活力。

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