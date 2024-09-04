　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人强不如命好！專家點名「4時辰」出生者　晚年功成名就

▲▼ 時鐘,時針。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲在命理中，出生時辰與命運緊密相連，被認為是影響一個人命運的重要因素之一。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

圖文／CTWANT

古有云「一命二運三風水」，由這句話就可以看出華人對於「命理」的看中，認為人生有很大一部分是會受到命運的影響。而到底怎樣叫做好命呢？搜狐網的命理專欄《聚瑞聊生肖》近期就點明了4個時辰，指稱只要在這4個時辰出生的人，必是晚年的事業贏家。而這4個時辰分別是子時、午時、卯時與酉時。

子時出生的人：智慧與機會的結合

[廣告]請繼續往下閱讀...

子時，即午夜23點至凌晨1點，這個時辰出生的人天生具有敏銳的洞察力和深邃的智慧。他們往往能夠在複雜的局勢中洞察先機，抓住機會。隨著年齡的增長，他們的智慧和經驗將更加豐富，這使得他們在晚年能夠憑藉自己的智慧和人脈，成為事業上的贏家。

子時出生的人在晚年應該更重視自己的健康和精神生活。他們應該利用自己的智慧去投資和規劃，以確保他們的晚年生活既充實又舒適。同時，他們也應該學會享受生活，與家人和朋友分享自己的成功和喜悅。

午時出生的人：領導與執行的體現

午時，即中午11點至13點，這個時辰出生的人天生具有強烈的領導力和出色的執行力。他們能夠在團隊中發揮核心作用，帶領團隊克服困難，並實現目標。隨著時間的推移，他們的領導力和執行力將更加成熟，這使得他們在晚年能夠在事業上取得更大的成功。

午時出生的人在晚年應該更著重培養自己的接班人。他們應該將自己的經驗和智慧傳授給下一代，幫助他們成長。同時，他們也應該學會放手，讓年輕一代有機會展現自己的才華。

卯時出生的人：創新與適應力的代表

卯時，即早晨5點至7點，這個時辰出生的人天生具有創新精神和出色的適應力。他們能夠迅速適應環境的變化，提出創新的解決方案。隨著年齡的增長，他們的創新精神和適應力將更加強大，這使得他們在晚年能夠在事業上不斷突破，成為掘金達人。

卯時出生的人在晚年應該更重視自己的創新計畫。他們應該利用自己的創新精神去探索新的領域，尋找新的機會。同時，他們也應該學會適應新的技術和趨勢，以保持自己的競爭力。

酉時出生的人：魅力與人脈的積累

酉時，即傍晚17點至19點，這個時辰出生的人天生具有迷人的魅力和廣泛的人脈。他們能夠在社交場合中游刃有餘，建立廣泛的人際網絡。隨著時間的推移，他們的魅力和人脈將更加豐富，這使得他們在晚年能夠在事業上獲得更多的支持和幫助。

酉時出生的人在晚年應該更重視維護和發展自己的人脈。他們應該利用自己的人脈去開拓新的業務和市場。同時，他們也應該學會利用自己的魅力去吸引和留住人才，為自己的事業增添新的活力。

延伸閱讀
婚後買房登記女方名！妻病逝「小舅子秒上門爭產」　專家曝3解決方案
男闖紅燈用室友身份「頂包」　對方真實身分曝光！下場慘到爆
小朋友送「27元巧克力」！幼兒園長收下竟遭開除　法院判決出爐

ET快訊
柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保、須受電子監控
台積電ADR跌超6%！台指夜盤「跟美股一起跳水」
花蓮振興券每人拿3000元　發放時間曝光
中信金回擊新新併！　發出4大聲明
柯文哲飭回北檢抗告　高院合議庭法官「3人名單」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

22歲結婚！公公婚後「嘴臉大變」：台女好騙，娶外籍要花不少錢

為省不到20元　好市多2妹子當眾「偷換商品標籤」！他1招怒制裁

人强不如命好！專家點名「4時辰」出生者　晚年功成名就

國慶主視覺圖「你給幾分」掀2派大戰　他讚：看得出是中華民國生日

全台9縣市高溫警示！新竹縣市「橙色燈號」恐飆破38度

講電話太大聲「緊急按鈕當服務鈴」呼叫列車長　台鐵：最高罰百萬

員工請假「陪未婚妻挑婚紗」　老闆白眼嗆1句！網友轟爆

快訊／忠孝橋高架往台北提前搶修完成　侯友宜：明清晨6時通車

上周再增4例M痘確診！1496人搶打疫苗創新高　快速檢驗昨上線

教育部首推「跨領域學士」可修4大專長　最快下學期實施

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

楊祐寧求歡Ella頻失敗　她前戲才剛低頭..下秒爆吐XD

林依晨政大老師：不記得教過成都人　直言失望「教師節別再寄簡訊」

22歲結婚！公公婚後「嘴臉大變」：台女好騙，娶外籍要花不少錢

為省不到20元　好市多2妹子當眾「偷換商品標籤」！他1招怒制裁

人强不如命好！專家點名「4時辰」出生者　晚年功成名就

國慶主視覺圖「你給幾分」掀2派大戰　他讚：看得出是中華民國生日

全台9縣市高溫警示！新竹縣市「橙色燈號」恐飆破38度

講電話太大聲「緊急按鈕當服務鈴」呼叫列車長　台鐵：最高罰百萬

員工請假「陪未婚妻挑婚紗」　老闆白眼嗆1句！網友轟爆

快訊／忠孝橋高架往台北提前搶修完成　侯友宜：明清晨6時通車

上周再增4例M痘確診！1496人搶打疫苗創新高　快速檢驗昨上線

教育部首推「跨領域學士」可修4大專長　最快下學期實施

22歲結婚！公公婚後「嘴臉大變」：台女好騙，娶外籍要花不少錢

為省不到20元　好市多2妹子當眾「偷換商品標籤」！他1招怒制裁

俄羅斯飛彈科學家「對中國洩密」　被指控叛國罪判15年徒刑

拚加入聯合國！田中光主張「第2758號被錯誤詮釋」直球提3大訴求

人强不如命好！專家點名「4時辰」出生者　晚年功成名就

國慶主視覺圖「你給幾分」掀2派大戰　他讚：看得出是中華民國生日

笑民眾黨「用人命抹黑」　四叉貓預告消失7天：活著才能改變現狀

8月台灣機車掛牌數約6.94萬輛　三陽市占40.5%續居首位

《星鳴特攻》砸50億上市2週墜毀　工作室宣布全面退款

快訊／李文宗200萬交保離開北檢！全程「神情凝重」不發一語

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

生活熱門新聞

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

國旗回來了！國慶主視覺公布　網：韓院長果然不讓人失望

水逆結束！9月「事業運超旺」TOP4星座

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

開飲料店！岳父母常到店裡喝免費的怎麼辦

墾丁問題不在陽傘！他PO殘酷對比：韓國沙灘插滿滿

他用「1物」剔牙慘感染！醫驚：需終生洗腎

國道「偽變車牌」飆3倍！上半年冒出1043輛　最高罰1萬+扣牌

高雄9/5深夜停水12hrs　36萬戶受影響　

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

一中街糖葫蘆阿婆「3支100塊」　全怒了：超騙

專家點名「4時辰」出生者　晚年功成名就

更多熱門

相關新聞

曬「帳單條碼」求幫買單！律師警告：有人為500賠9萬

曬「帳單條碼」求幫買單！律師警告：有人為500賠9萬

近日社群平台Threads上掀起一波「繳帳單」風潮，許多人都曬出自己的繳費條碼，問是否有人願意繳納，結果發現還真的有不少人會幫繳清。對此，律師張榮成示警，自己手上有個案件就是這樣，結果因為500元，付了9萬律師費。

才開門1分鐘！漢神巨蛋人潮爆滿　一堆人直衝B1

才開門1分鐘！漢神巨蛋人潮爆滿　一堆人直衝B1

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

10億隻蜉蝣屍堆疊湖南大橋　車輛打滑相撞

10億隻蜉蝣屍堆疊湖南大橋　車輛打滑相撞

拒絕處理夫家破爛事　人妻喪夫申請離婚

拒絕處理夫家破爛事　人妻喪夫申請離婚

關鍵字：

聚瑞聊生肖出生時辰周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

國旗回來了！國慶主視覺公布　網：韓院長果然不讓人失望

快訊／跟美股一起跳水！台指夜盤急殺500點

小草「最後對話」曝光　她：承受不了四叉貓的取笑

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥還氣死小S

「皮膚變差」恐是糖尿病！5症狀醫示警：趕緊就醫

水逆結束！9月「事業運超旺」TOP4星座

口愛「少2動作」細菌猛竄！醫：菜花也這樣傳染

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面