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YouBike 2年破180萬人次！楊文科推綠色運輸多管齊下　90.1%新竹縣民表支持與認同

▲▼新竹縣,楊文科,綠色運輸,YouBike,民調。（圖／資料照）

▲根據媒體最新民調，有90.1%的新竹縣民支持共享運具的綠色運輸政策。

圖、文／新竹縣政府提供

新竹縣政府為打造綠色運輸，鼓勵民眾多多利用共享運具，以加速邁向低碳城市的腳步，從今年6月到8月推出全縣騎乘補助方案，只要在新竹縣157個站點騎乘YouBike2.0或是 YouBike2.0E（電輔車），都可享有前30分鐘免費優惠。根據統計，新竹縣在多地啟用YouBike後，短短兩年使用人數已突破180萬人次。對於新竹縣推動多項綠色運輸政策，媒體發布的最新調查結果也顯示，有90.1%的新竹縣民表示支持與認同。

面對全球氣候變遷及國際永續零碳的趨勢下，楊文科與新竹縣政府團隊積極規劃大眾運輸藍圖，致力於提升交通便利性與環保意識。其中，YouBike公共自行車的站點已擴展至竹北、竹東、湖口、新豐，並於今年6月進一步擴大至新埔，讓民眾能夠更方便地使用綠色交通工具。此外，Go Share及iRent共享機車也已於竹北上路，為民眾提供了更靈活的交通選擇，增進了低碳交通的理念實現。

在自行車路線的改善方面，新竹縣政府積極串聯濱海自行車路線，提升安全性及觀光亮點。今年4月啟用的「雙新自行車道」不僅便利了騎乘者的交通，還吸引了不少遊客前來騎乘，進一步促進了地方經濟發展。該自行車道全長約230公尺，不僅串聯了新竹縣與桃園市的濱海自行車路線，也提升了區域觀光品質，更促進了跨縣市的經濟交流。

此外，在楊文科領導下，新竹縣政府也推動了大新竹輕軌計畫，這一重要交通建設將大幅提升新竹縣的公共運輸系統，讓縣民交通更加便捷，減少碳排放，符合國際永續發展的趨勢。

根據媒體最新民調，有90.1%的新竹縣民支持這一綠色運輸政策，顯示這一系列政策不僅展現了縣政府對於交通、環保、民生的關注，也反映出新竹縣在推動可持續發展方面的努力。

新竹縣政府表示，隨著這些政策的落實，未來會在交通、環保及民生等多方面持續努力，為縣民打造更美好的生活環境。縣長楊文科也重申，他會堅持「民之所欲常在我心」的信念，不畏艱難，推動正確的政策，傾聽民眾的聲音，為新竹縣的未來發展奠定更加堅實的基礎。

（新竹縣政府廣告）

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