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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

寫到人心！寫到愛！更保花蓮分會「如何從媒體角度撰寫個案故事

▲▼更生保護會花蓮分會舉辦「如何從媒體角度撰寫個案故事」分享座談會。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會花蓮分會舉辦「如何從媒體角度撰寫個案故事」分享座談會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了讓更多人知道更生人面對的困苦，俾使社會大眾更能接受更生人，以利其復歸社會。更生保護會花蓮分會日前舉辦「如何從媒體角度撰寫個案故事」分享座談會，邀請當地平面媒體總編輯，教導更保人員撰寫個案故事，希望能更精確表達。

本次座談會由更保花蓮分會主委黃淑珠主持，另外邀請花蓮地檢署檢察長郭景東列席指導，座談會由更生日報總編輯田德財分享主講。

郭景東致詞時指出，《更生保護法》第一條之目的是協助更生人自立更生，適於社會生活，預防再犯，維護社會安寧。雖然「自立更生」和「預防再犯」有著因果上的相關，但「自立更生」的目標，多了一份期待服務個案能恢復社會角色（為人父母、為人子女、為人夫婦）的人性化關懷，也是法務部及更生保護會推動多元更生保護服務的殷切期盼。

黃淑珠致詞時表示，每位更生人都有改過自新的權利和能力，社會應該給予更生人更多的支持和機會，讓他們能夠真正回歸社會，發揮自己的潛力。我們需要更多「更生成功故事」，來激勵更多人走上正途，重建美好生活。

田德財講述，要撰寫個案故事特別是從媒體角度來看，涉及到一些關鍵步驟和要素，這些可以幫助大家創建引人入勝且有影響力的內容，撰寫更生人成功的個案故事，需要以真實和感人的方式來展示更生人如何克服困難、改過自新並取得成功。

他提出撰寫這類故事的建議：1.篇章結構：引言簡要介紹更生人的背景。（提出故事的主題：改過自新和成功）。2.背景故事：詳述更生人早期生活和犯錯經歷。（描述他們犯錯的原因和情境）。3.轉折點：描述更生人決定改過自新的關鍵時刻或事件。（強調內心的掙扎和決心）。4.努力和挑戰：詳細描述更生人在改過自新過程中面臨的困難和挑戰。（展示他們如何克服這些困難，例如通過教育、就業或社會支持。成功的成果：描述更生人最終取得的成功，例如獲得穩定的工作、重建家庭、參與社區服務等。強調這些成果對他們和周圍人的影響）。5.總結和啟示：總結故事的主要教訓和啟示。（呼籲社會給予更生人更多支持和機會）。

田德財最後強調，撰寫個案故事需要耐心和技巧，但只要遵循以上原則，就能創作出有影響力的故事，成功地傳達故事信息並觸動讀者。

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