狼繼父半夜叫醒幼女「給妳吃棒棒糖」　重判7年5月定讞

▲狼繼父騙年僅7歲的繼女吃棒棒糖，竟藉機性侵。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子阿信（化名），竟對年僅7歲的繼女下手，趁著與繼女晚上同睡的機會，半夜2點半叫醒沉睡的繼女，說要「給妳吃棒棒糖」，結果竟將下體塞進繼女嘴裡。繼女發覺有異不願繼續，之後向學校老師說出。一二審均將阿偉判刑7年5月，案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，阿信與帶著女兒的女友交往後結婚，並生下2名子女，阿信也收養妻子與前夫所生的女兒，成為法律上的繼父、繼女關係，阿信還要繼女叫自己「哥哥」，希望2人間關係親密。

案發於2020年11月間，當時年僅7歲的繼女已經入睡。阿信當晚喝了酒，上床睡覺沒多久後，就叫醒還在熟睡的繼女說：「我要給妳吃一個東西」、「棒棒糖」，並以棉被蒙住繼女的眼睛，性侵得逞。繼女雖然半夢半醒，但仍察覺有異，不願再吃，倒頭就睡；但阿信不死心，又叫醒繼女一次，再度逞慾。

這時媽媽進門，連問了三次：「剛剛妳們在幹嘛？」女兒嚇醒說：「爸爸把我叫起來說我在說夢話」、「爸爸說是棒棒糖，可是如果是棒棒糖會有一個細細的棒子，可是都沒有那個棒子」媽媽隱然察覺有異，但阿信竟惱羞成怒、惡人先告狀稱：「現在在講什麼，我叫你吃OO？我不是這種人，你看我有怎麼樣嗎？」隨後氣憤地到廚房抽菸。

第二天一早，媽媽騎車帶女兒到學校時，告知她不能說出。但女兒還是在當天就像學校的老師說出，說當時的棒棒糖「有一點圓圓、熱熱、毛毛的，我什麼都看不到，我吃了2次」。校方不敢大意，通報社會局，隨即啟動安置程序。至於阿信也遭檢警偵辦，並依照「加重強制性交罪」提起公訴。

法院審理時，阿信否認犯罪，辯稱母親進房時自己當時並未勃起，並未性侵繼女；律師更幫說，阿信當時已經剃毛，與繼女供稱說「毛毛的」並不相符。但法院調查後，認定繼女供述屬實，甚至送精神鑑定還發現她有遭性侵後的創傷後壓力症（posttraumatic stress disorder)，因此認定阿信有罪。一二審均將阿信判刑7年5月，案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞，阿信將入獄服刑。