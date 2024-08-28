上周12.5萬人腹瀉就醫！疫情連4周上升　諾羅病毒引起腸胃炎最多

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情拉警報！疾病管制署27日公布最新疫情監測，上周國內腹瀉就診人次達12.5萬，是連續4周的上升，又以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為最多。提醒接下來各級學校開學加上中秋連假烤肉、聚餐多，疫情預期將持續上升至9月底，提醒民眾多注意飲食衛生和洗手，避免生食。

疾管署監測資料顯示，國內第34周（8月18日至24日）腹瀉門急診就診累計125,895人次，較前一周121,905 人次上升3.27%，近4周呈上升趨勢，高於2019至2022年同期，惟低於去年同期。

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另全國近4周（第31至34周）共接獲 79 起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒（21件，占56.8%）為多，其次為腸炎弧菌（12件，占32.4%）。

近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多。疾管署副署長羅一鈞提醒，諾羅病毒潛伏期約24-48小時，食用受諾羅病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸（例如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園大規模群聚事件。

疾管署呼籲，如廁後、進食或準備食物前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製食物調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物徹底煮熟再食用（尤其是貝類等水產品），以預防病毒性腸胃炎傳播。另外，受病患污染的器物表面，應用20cc漂白水加1公升清水（1,000 ppm）擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水（5,000 ppm）消毒清理。

疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意正確洗手，降低病原傳播的風險。此外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員（尤其是廚工）衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。