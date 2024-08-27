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2女遊印度返台確診屈公病！2大蚊媒傳染病「境外移入」創新高

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

出國注意防蚊！疾病管制署今日公布上周國內確認的境外移入屈公病當中，有2名女性是前往印度旅遊，返台前一天出現發燒、關節痛等症狀，入境就醫後確診罹患屈公病。疾管署副署長羅一鈞表示，受到暑假出國潮影響，今年國內登革熱、屈公病等2大蚊媒傳染病境外移入均創五年同期新高，提醒赴南亞和東南亞注意防蚊。

疾管署說明，國內上周（8/19-8/23）新增3例屈公病境外移入病例，感染國家均為印度，其中2例為前往旅遊之同行者。疾管署防疫醫師林詠青說明，這兩人分別是30多歲與40多歲女性一起到印度旅遊，返台前一天出現發燒、頭痛、關節痛、四肢紅疹、倦怠等症狀，入境後就醫一度診斷疑似登革熱，後來經過採檢確定屈公病，這兩人都在家裡休息，臨床症狀改善。

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另1名個案則是非本國籍男性，林詠青表示，個案8月中旬從印度抵台，隔天發燒關節痛，兩天後才就醫，最後通報確診屈公病，目前已經離境。今年累計9例境外移入，感染國家分別為印度（4例）、菲律賓（3例）、印尼及馬來西亞（各1例），病例數亦高於2020年以來同期。

疾管署也公布國內上周（8/20-8/26）無新增登革熱本土病例，但新增6例登革熱境外移入病例，感染國家分別為泰國（3例）、印尼（2例）及越南（1例）。今年截至8/26累計183例境外移入病例，其中近一個月共計26例當中，感染地以泰國11例佔4成為首，病例數高於2020年以來同期，感染地以東南亞國家為主（占88%）。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，而泰國及馬來西亞持續有屈公病疫情報告，目前國內登革熱、屈公病疫情雖以境外移入病例為主，尤以印尼、泰國、印度及馬爾地夫等東南亞、南亞國家為多。

羅一鈞提醒，登革熱的潛伏期有3至14天，國人在國外遭感染後可能回國才發病，而這些回到居住地後始發病的個案，若受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後，將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生風險，因此民眾如前往登革熱、屈公病等蚊媒傳播疾病流行國家時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應主動告知機場檢疫人員，並儘速就醫及落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

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