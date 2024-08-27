　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上海傳停打賽諾菲流感疫苗！羅一鈞：台灣貨來自法國「不受影響」

▲公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

媒體報導賽諾菲旗下的巴斯德流感疫苗傳出因為效力問題，被上海疾控中心要求暫停接種。至於台灣的賽諾菲流感疫苗，疾病管制署副署長羅一鈞表示，我國內上市的流感疫苗品名為「菲流達四價流感疫苗」，是法國製造及進口，陸媒提及流感疫苗則是中國大陸深圳廠製造，僅在陸銷售，兩者產品及銷售市場均不相同，不會影響我國供應量。

外電報導指出，賽諾菲觀察2024到2025年流感季節的流感疫苗凡爾靈、凡爾佳的效價呈現下降趨勢，恐怕影響疫苗效力，作為預防性措施，賽諾菲決定暫停這些疫苗在中國大陸的供應與銷售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞表示，疾管署經洽詢賽諾菲股份有限公司，上述中國媒體報導的凡爾靈、凡爾佳流感疫苗都是賽諾菲中國深圳廠製造，僅在中國銷售，並未銷售至其他市場。

羅一鈞進一步說明，賽諾菲股份有限公司於我國內上市流感疫苗品名為「菲流達四價流感疫苗」，於法國製造及進口，出廠前已通過嚴謹的檢驗流程，確保品質無虞。也因此，兩者產品及銷售市場均不相同，不會影響我國供應量。

疾管署今年秋冬公費流感疫苗將於10月1日起分兩階段開打，這次總計採購近689萬劑，由5家廠商得標，分別是國光生技315萬劑，占47.5%、賽諾菲174萬劑占26.2%、葛蘭素史克（GSK）藥廠75萬劑占11.3%、台灣東洋60萬劑占9%、高端公司39萬8,200劑占6%。羅一鈞表示，賽諾菲流感疫苗計174萬劑都已經輸入台灣，食藥署正進行檢驗封緘中。

▲▼113年度公費流感疫苗共有5家廠牌，各廠牌適用年齡。（圖／疾管署提供）

▲113年度公費流感疫苗共有5家廠牌，各廠牌適用年齡。（圖／疾管署提供）

ET快訊
快訊／桃園3521戶無預警停電
酸金正恩血統不純！8菁英工程師深夜「全家被消失」
抽中賺5萬！　5檔抽籤股本周申購
教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他
曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄
台南連3年米其林掛0　在地人喊：太棒了
超扯！鄭天財涉收賄數百萬　廠商搶花錢當「立委特助」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

高雄4餐廳摘星！「雋GEN」開幕5個月獲肯定　61店強登《米其林》

明高溫飆破37度「台北熱到發紫」　全台有雨時間曝

喝習慣「無糖茶」回不去了！　網爆共鳴：連珍奶都覺得噁心

鬼門關倒數！「4生肖」財運飆升　命理師鐵口：一路旺到中秋節

外表亮眼、內心強大！「天生帶有御姐光環」TOP3生肖女

日本早餐盤「沙拉+方形吐司」台幣232元　網見明細：被當盤子了

財產全給兒子！爸媽「女兒沒份」照樣該盡孝　律師神比喻打臉

7-11店長變社區土地公！「閱讀集點」免費換早餐　陪受災童重建

超強試管寶寶！2對雙胞胎考上醫學院、教育大學　不孕教父贈金筆

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

高雄4餐廳摘星！「雋GEN」開幕5個月獲肯定　61店強登《米其林》

明高溫飆破37度「台北熱到發紫」　全台有雨時間曝

喝習慣「無糖茶」回不去了！　網爆共鳴：連珍奶都覺得噁心

鬼門關倒數！「4生肖」財運飆升　命理師鐵口：一路旺到中秋節

外表亮眼、內心強大！「天生帶有御姐光環」TOP3生肖女

日本早餐盤「沙拉+方形吐司」台幣232元　網見明細：被當盤子了

財產全給兒子！爸媽「女兒沒份」照樣該盡孝　律師神比喻打臉

7-11店長變社區土地公！「閱讀集點」免費換早餐　陪受災童重建

超強試管寶寶！2對雙胞胎考上醫學院、教育大學　不孕教父贈金筆

「無敵鐵金剛」劉俊緯恢復神速加入U23　被隊友虧：有練過很硬

快訊／桃園中壢、大園3521戶無預警停電　持續搶修中

快訊／麟榤配奮戰56分鐘2比1力退地主組合　挺進南韓賽16強

強化民眾排氣定檢意識　環保局設三處「未定檢電子告示牌」

睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

台東啟動伯公遍路普查計畫　深化客庄文化認同

迪士尼色色！獅子王、小美人魚海報「暗藏18禁春色」

高雄4餐廳摘星！「雋GEN」開幕5個月獲肯定　61店強登《米其林》

王苡丞類傳球失憶已解！轉外野更放得開　悍將今端U25打線

日月潭巧遇帥柴柴！戴墨鏡坐專車兜風　路人眼尖1亮點：狗生幸福

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

生活熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

老公連勝文脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜

四海遊龍為何「被八方雲集打趴」？網曝致命關鍵

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

更多熱門

相關新聞

風災後一個月「暴增53起類鼻疽」創歷來新高

風災後一個月「暴增53起類鼻疽」創歷來新高

凱米颱風重創中南部也造成類鼻疽疫情，風災發生至今已經滿一個月，疾病管制署今（27）日公布國內上周新增6例本土類鼻疽病例，類鼻疽疫情連2周下降，明顯趨緩。統計風災以來累積確診53例，創下歷年風災後類鼻疽的新高紀錄，且有7例死亡。病例分布以高雄市41例最多，其餘包含台南市、台中市、屏東縣、嘉義縣有零星個案。

快訊／腸病毒、腹瀉疫情雙攀升　預期延燒到9月底

快訊／腸病毒、腹瀉疫情雙攀升　預期延燒到9月底

變種M痘威脅！疾管署增2類人打疫苗

變種M痘威脅！疾管署增2類人打疫苗

急診醫師憂：開學後校園病毒大亂鬥　兒童流感恐再流行

急診醫師憂：開學後校園病毒大亂鬥　兒童流感恐再流行

中國6月「流感」發病人數年增近4倍

中國6月「流感」發病人數年增近4倍

關鍵字：

流感疫苗疾管署上海疾控中心賽諾菲

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

國產車自製率新制這2款新車也中槍

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

更多

最夯影音

更多

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面