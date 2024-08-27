上海傳停打賽諾菲流感疫苗！羅一鈞：台灣貨來自法國「不受影響」

▲公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

媒體報導賽諾菲旗下的巴斯德流感疫苗傳出因為效力問題，被上海疾控中心要求暫停接種。至於台灣的賽諾菲流感疫苗，疾病管制署副署長羅一鈞表示，我國內上市的流感疫苗品名為「菲流達四價流感疫苗」，是法國製造及進口，陸媒提及流感疫苗則是中國大陸深圳廠製造，僅在陸銷售，兩者產品及銷售市場均不相同，不會影響我國供應量。

外電報導指出，賽諾菲觀察2024到2025年流感季節的流感疫苗凡爾靈、凡爾佳的效價呈現下降趨勢，恐怕影響疫苗效力，作為預防性措施，賽諾菲決定暫停這些疫苗在中國大陸的供應與銷售。

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羅一鈞表示，疾管署經洽詢賽諾菲股份有限公司，上述中國媒體報導的凡爾靈、凡爾佳流感疫苗都是賽諾菲中國深圳廠製造，僅在中國銷售，並未銷售至其他市場。



羅一鈞進一步說明，賽諾菲股份有限公司於我國內上市流感疫苗品名為「菲流達四價流感疫苗」，於法國製造及進口，出廠前已通過嚴謹的檢驗流程，確保品質無虞。也因此，兩者產品及銷售市場均不相同，不會影響我國供應量。

疾管署今年秋冬公費流感疫苗將於10月1日起分兩階段開打，這次總計採購近689萬劑，由5家廠商得標，分別是國光生技315萬劑，占47.5%、賽諾菲174萬劑占26.2%、葛蘭素史克（GSK）藥廠75萬劑占11.3%、台灣東洋60萬劑占9%、高端公司39萬8,200劑占6%。羅一鈞表示，賽諾菲流感疫苗計174萬劑都已經輸入台灣，食藥署正進行檢驗封緘中。

▲113年度公費流感疫苗共有5家廠牌，各廠牌適用年齡。（圖／疾管署提供）