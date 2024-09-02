緊咬京華城！今送補告發函　游淑慧曝關鍵2人：容積率從392%變560%

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭調查，2日凌晨裁定無保請回。對此，國民黨台北市議員游淑慧緊咬京華城案，她表示，今天會送補告發函至北檢，希望檢調能併案調查，容積率從392%變至560%過程是否涉及不法，過去就是劉德勳監委，逕行提出糾正案，將調查結果大逆轉，當年報告中的關鍵證人吳順民，更是這次的被告，而且這兩人後來都至威京集團旗下組織或企業服務。

游淑慧表示，京華城當年是民國79年左右，以捐地30%等附帶條件，由「第三種工業區（工三）」變更為「第三種商業區（商三）」。她翻閱民國79年2月的第379次都委會中記錄，裡面很明確的寫「即容積率依整個基地面計算為392%(70%X560%)。

游淑慧透露，結果京華城居然僅透過向監察院陳情就逆轉了一切。先是劉德勳監委於105年提出糾正認定法定容積率為560%，但當時北市府仍認為法定容積率為392%；結果劉德勳監委堅持再於106年6月8日請市府依監察法規定到院「質問」，並且拒不採納北市府意見，最後106年8月7日再次提出審核意見，認定京華城法定容積率應為560％，市府只好依監察院審核意見，於107年辦理都市計畫變更，公告變更京華城法定容積率為560%。

游淑慧指出，這位劉德勳監委當年就被質疑其調查京華城案的合理性，106年上報就有獨家報導「監委護航京華城案沈慶京、劉德勳同日向北市府施壓要容積」，其實這個案件的調查監委是余騰芳、馬以工，兩人原本已完成調查報告只是尚未結案就任期屆滿，劉德勳監委接手已完成調查之案，卻又重新調查後，逕行提出糾正案，將調查結果大逆轉。

游淑慧再指，當時本案原調查監委馬以工接受媒體訪問時曾表示，當時完成調查報告，對於前市長郝龍斌堅持不同意逕予京華城容積率560%予以肯定，「這件事，我們是支持台北市政府的」。

馬以工也進一步表示，對於劉德勳接手後將結論大逆轉的作法，感到十分訝異。游淑慧說，讓人訝異的是，當她接任京華城調查小組召集人後，接獲檢舉劉德勳在卸任監委後，居然是到威京集團主席相關之沈春池文教基金會擔任董事，兩者之間往來順序如何，應予以釐清。

更駭人聽聞的，游淑慧發現，近日專案小組偵辦京華城案，其中一位被告吳順民，據媒體報導真正身分是威京集團子公司兆欣公司的顧問並每月領薪。但這位吳順民還有另一個身份，那就是都發局前副總工程司，而吳順民更是劉德勳監委調查報告中採用的關鍵證人。

游淑慧再說，劉德勳監委調查報告中引用吳順民104年11月16日詢問時做出關鍵證詞，「據我理解，容積應該是560%，當時都委會大會我擔任記錄」，但是在之前提到的第379次都委會會議紀錄，吳順民就是該場會議的記錄人，明明紀錄中提到容積率是392%，他卻罔顧紀錄內容，做出誤導證詞，而監委也未經調查就採納吳順民的證詞?

▼游淑慧貼出過去京華城容積率從392%變至560%疑點，吳順民當初證詞。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大）

游淑慧質疑，奇怪的是，明明是很容易查證的紀錄，都沒有人要去查當年的都委會會議紀錄嗎?只是當年主導調查報告的劉德勳監委、關鍵證人吳順民，後來紛紛都至威京集團旗下相關組織或企業服務。

最後，游淑慧強調，對於京華城容積率如何從392%變成560%？劉德勳及吳順民與威京的關係，希望監察院與檢調能一併調查清楚。

▼游淑慧貼出過去京華城容積率從392%變至560%委員會紀錄。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大）