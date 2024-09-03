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寶雅即期品「1元出清」超狂！大票人驚：沒遇過　員工解答

▲▼寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為了不浪費食物，超商、量販店不定時會有即期品優惠，就有網友日前逛寶雅時，發現標價「1元」的即期奶茶包、泡麵，忍不住驚呼好便宜；而文章也掀起熱烈討論，不少網友笑回，「太讚了吧」、「第一次知道」。

網友在Threads曬出照片，意外表示「這是真的耶！寶雅即期品都那麼便宜嗎？」只見架上放的是限時特賣的即期商品，包括奶茶包、零食、酒類等，而價錢居然只要1元、5元。

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PO文一出，大票網友紛紛留言，「第一次看到欸，是每家都有嗎」、「太讚了吧...第一次知道寶雅有即食品」、「真的賺到！有效期限只是參考而已，沒開封都可以再撐幾個月，但還是要看什麼產品，小心吃壞肚子」、「從明天開始我每天下班都去逛寶雅」、「我家這裡的寶雅沒有即期品特價，第一次看到～」、「原來寶雅有即期品！長知識了」。

另外，還有店員指出，「我們每個月會把效期快過期的挑下來退貨，但有些買斷商品才會這樣出清，每次商品都不一樣也不一定會有，一切都是緣分」、「寶雅有即期品很久了啦！通常依照有效期限的遠近，分為批價的3折、1折跟1元，大家常常沒看到就是被買光啦」

值得一提的是，四大超商、全聯也都有促銷的即期食品，例如7-11「i珍食」、全家「友善時光」、萊爾富「惜福食堂」、OKmart，各家都有不同的優惠時段；而全聯則有可遇不可求的「6折商品」，雖然沒有特定時段，不過最多婆媽表示，在開店1小時內可以碰運氣。

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