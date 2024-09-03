4情況評估是否該請「身心調適假」　北市高中生可線上請假

▲高中職學生「身心調適假」新學期全面上路。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

高中職學生「身心調適假」今年8月起全面上路，學生每學期可請3天，為讓學生清楚「身心調適假」適用情形，台北市教育局製作關懷小卡，提供4個自我檢核項目，學生若遇到情緒低落、課業壓力、同儕排擠，以及對未來感到徬徨等問題，即可評估是否請假自我調適。此外，北市學生可透過「酷課APP」線上完成請假手續，保障學生隱私。

依教育部發布「高級中等學校學生身心調適假實施注意事項」，身心調適假的請假規則每次以「半日」或「全日」為申請單位，申請身心調適假不需要檢附相關證明，但學生申請前應先行取得家長同意，學校亦將定期提供輔導單位掌握學生請假情形，及早追蹤學生身心狀況。此外，申請身心調適假者不得領全勤獎，且定期學業成績評量期間，不得請身心調適假。

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台北市教育局表示，為讓學生清楚身心調適假適用情形，特別製作「身心調適假關懷小卡」，小卡正面提醒學生身心調適假請假規則，並在小卡背面以「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」簡單的自我檢核項目，若有上述困擾，可評估是否請假重新調整情緒，但也提醒學生不要為了享樂或逃避請假。

教育局指出，配合教育部增設身心調適假，北市校務行政系統及酷課APP線上請假系統亦同步更新，學生經評估自我情緒嚴重低落時，可以透過線上完成身心調適假請假手續，不僅保障學生的隱私，學生家長與學校也能即時掌握學生的請假狀況，定期追蹤並適時給予學生需要的輔導協助。

▲▼北市教育局製作「身心調適假關懷小卡」提醒學生請假規則。（圖／台北市教育局提供）



