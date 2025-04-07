川普關稅引爆股災　沙烏地股市「重挫近7%」創5年最大單日跌幅

▲沙烏地阿拉伯股市。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）強勢推動貿易關稅政策，引發全球金融市場劇烈震盪。沙烏地阿拉伯國營媒體指出，當地股市在6日出現近年罕見的暴跌行情，主要指數一度狂瀉超過800點，終場收跌6.78%，創下自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最大單日跌幅。

根據《法新社》報導，川普本週對全球展開的關稅行動，引爆新一輪貿易戰憂慮，金融市場瞬間陷入恐慌，各國股市同步走跌，沙烏地亦無法倖免。國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）直指，「川普的關稅政策重創全球市場，6日沙烏地表現尤為慘烈。」

此次沙國股災中，即使是被譽為「國家經濟命脈」的國營石油巨擘沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）也未能幸免，股價單日跌幅高達6.2%。報導指出，包含公用事業、金融、電信與能源等主要板塊皆遭受重挫，分別下跌8.4%、6.9%、5.9%與5.29%，呈現全面潰敗之勢。

據國營金融報刊《Al Eqtisadiah》統計，沙烏地股市僅一個交易日內市值就蒸發超過半兆里亞爾（約合1330億美元），其中沙烏地阿美單一家公司市值就縮水超過3400億里亞爾，成為此次暴跌的主要拖累。

沙烏地證券交易所交易日為每周日至周四，而除了沙烏地，波斯灣周邊國家市場也出現連鎖效應。科威特主要指數下挫5.7%、卡達證交所跌幅達4.2%、阿曼馬斯開特股市也收黑2.6%。阿拉伯聯合大公國則因週末制度調整，阿布達比與杜拜股市6日未開盤，暫時避開這波風暴。