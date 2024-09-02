2758號決議！TAIUNA聯合國宣達團前進紐約發聲　林佳龍：快樂出帆讓世界看見台灣　

▲外交部長林佳龍與台灣聯合國協進會（TAIUNA）宣達團代表們合影留念。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

外交部長林佳龍2日表示，他今天上午接見了台灣聯合國協進會（TAIUNA）宣達團代表林逸民理事長、 榮譽顧問蔡明憲與其他宣達團成員，新北市議員陳乃瑜也陪同前來。林佳龍強調，台灣聯合國協進會在 2003 年由前國策顧問陳隆志教授及美國長老教會駐聯合國辦公室主任 Robert Smylie 等人倡議籌組、成立20多年來為台灣奔走、讓國際社會聽見台灣人民的聲音不遺餘力，他非常感謝 TAIUNA 多年來致力推動台灣參與國際社會，

第79屆聯合國大會預定在今年9月10日至24日舉行，長年在國際舞台傳達台灣加入聯合國訴求與聲音的「台灣聯合國協進會」已招募完成宣達團成員，準備在大會期間出發前往紐約與華盛頓特區，替台灣發聲。

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林佳龍2日晚間在臉書發文指出，TAIUNA 除了定期出版刊物及舉行講座外，每年也籌組宣達團，在世界衛生大會舉辦期間赴日內瓦、在聯合國大會期間赴紐約、華盛頓等地，是代表台灣社會的力量，也以實際行動發揮「人人都是外交官」的精神。

▲外交部長林佳龍與台灣聯合國協進會李市長林逸民針對國際情勢交換意見。



林佳龍表示，此次 TAIUNA 宣達團行程將參與僑界、美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）共同主辦的論壇，並拜會美方政界、媒體人士，他也特別請外館協助宣達團行程。面對近年國際情勢、地緣政治格局改變，中國對台的威脅日益緊迫，TAIUNA 也將針對中國近年來對聯合國 2758 號決議文的錯誤詮釋為台灣發聲，今年以來，包括美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、澳洲國會都針對聯大 2758 號決議發表言論或通過決議，力挺台灣參與國際。

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林佳龍強調，參與運動要充滿希望，日前美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley ）來台發表演說，曾發表「台灣有權參與國際組織」的正義之聲，台灣是國際社會的良善力量，絕對有能力從參與中貢獻，是「世界的台灣」，期待這次 TAIUNA 宣達團能發揮創意及熱情，為台灣「快樂的出帆」，讓世界看見台灣。

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在今天的見面中，林佳龍也表示，TAIUNA也跟他分享去年設計新的識別 「The Missing Piece」，是拼圖也是和平（peace）的諧音。台灣處於第一島鏈的重要戰略位置，站在世界民主防線最前緣，也是維繫和平的重要拼圖，他也希望未來台灣能繼續與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。