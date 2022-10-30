50年前出土「可能被當垃圾」　黃土水「甘露水」成國美館鎮館之寶

▲台灣藝術家先鋒黃土水的作品〈甘露水〉在失蹤半世紀後重見天日，震撼各界，如今也確定入藏國立臺灣美術館，成為鎮館之寶。（圖／文化部）



記者林育綾／綜合報導

台灣藝術家先鋒黃土水的作品〈甘露水〉在「失蹤半世紀」後重見天日，震撼各界，如今也確定入藏國立臺灣美術館，成為鎮館之寶。有美術史家提到，先前一直誤解是張家把作品藏起來，現在覺得「如果是50年前拿出來，可能會被當作垃圾丟掉了。」而保存者張鴻標家屬張士文提到，「爸爸說，當住在臺灣的外省人和本省人懂得互相尊重的時候，才可以把這件作品歸還給國家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部長李永得（左）致贈感謝牌予黃土水〈甘露水〉保存者家屬代表張士文。（圖／文化部）

國立臺灣美術館在10月29日舉辦「黃土水〈甘露水〉入藏文化部國立臺灣美術館見證典禮」，文化部長李永得表示，黃土水作品〈甘露水〉的重見天日，「是臺灣藝術史上重要的里程碑」。〈甘露水〉1921年入選帝國美展，「在相隔100年後出土，除了是天意，更是許多人的努力。」

李永得表示，感謝張鴻標醫師家族幾十年為國家妥善保存，還有國藝會董事長林曼麗率領的藝術史學者團隊，鍥而不捨地讓〈甘露水〉重見江湖，並先後於北師美術館、高雄市立美術館展出，正式入藏國美館成為鎮館之寶，未來〈甘露水〉將成為國美館的常設展，展現於全國民眾眼前。

李永得指出，總統蔡英文「重建臺灣藝術史」政策，促成越來越多的前輩藝術家作品捐贈國家典藏，共同豐富臺灣美術史篇章。文化部除了持續重建臺灣藝術史工程，明年也將正式啟動文化發展基金，支持美術、工藝等視覺藝術發展，跟各界一起努力建構更完善的藝術發展環境。

▲〈甘露水〉成為國美館的常設展鎮館之寶，展現於全國民眾眼前。（圖／文化部）

國美館長廖仁義表示，這次很感謝黃土水外甥女林麗純女士，陪同國美館團隊前往祭拜黃土水，得到黃土水的同意，舉辦關於他的各項活動。而保存者張鴻標醫師家屬、張士文醫師的兄弟姐妹們，不斷說他們不敢說是捐贈給國家，而是客氣表達還給國家，而且感謝政府能夠讓他們如釋重負。

他提到，「黃土水的肉體生命在1930年已經去世，但是會因為從甘露水以後，他的作品陸續出土，他的藝術生命將會復活。」而國美館團隊後續將推動各項工作，首先典藏要延伸到研究、展覽、教育推廣，「我們不會只是讓他站立在這邊被觀看」。

像是明年3月將推出黃土水的大型展覽，這個主軸將會是在黃土水藝術生命的復活，希望能夠借到最多的作品，更希望將來有朝一日達到1931年廖秋桂女士為他的先生遺作展80件作品。此外，將以黃土水為標準，繼續擴充、整理國美館的典藏經典，延伸到臺灣美術史上。

▲台灣第一座裸女雕像，黃土水作品〈甘露水〉可代表臺灣精神、不可取代的重要文化資產。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）



國家文化藝術基金會林曼麗董事長也說，感謝100年前的黃土水，1921年他才26歲，就為臺灣創造一個幾乎是可以代表臺灣精神、不可取代的重要文化資產；也感謝張鴻標醫師在那個動盪不安的年代，勇敢的守護著〈甘露水〉。也要感謝張氏家族，這幾十年來忍辱負重、默默保存〈甘露水〉。但是最重要的是要感謝這幾十年來，臺灣人民及臺灣政府，還有臺灣藝文界的學者專家，大家一起努力才能在今天見證了黃土水。

保存者張鴻標家屬張士文表示，把一件重要的作品隱藏50年，一定有義務要跟各位前輩交代。他寫了一篇「就是因為爸爸的一句話」文章。「就是因為爸爸的一句話，使我們深深感受到黃土水大師這件作品在臺灣文化傳承上的重要性，讓我們不得不隱藏半個世紀。爸爸說，當住在臺灣的外省人和本省人懂得互相尊重的時候，才可以把這件作品歸還給國家。」

「在這50年歲月中，只有極少數的幾個人知道他確切的下落，即便是最親近家人、師長、朋友、同事，我們都堅決地守口如瓶，因為我們深怕走漏風聲，會使得這個文化瑰寶受到傷害，保密的任務就是一塊大石頭壓在我們的心頭，終於今天天時地利人合，甘露水姊姊在她遭遇這許許多多風風雨雨、坎坎坷坷，終於光彩溢目，不但展示她無言的魅力，確立在臺灣文化史上無與倫比的地位，並且找到屬於她的理想歸宿，完美的結局總算可以告慰父親在天之靈，在這裡我替代已逝世的父親、母親，堅定守密的姨丈、伯父，以及我的兄弟姊妹們，由衷的感謝林曼麗女士在這個期間，費盡心力完美無瑕的付出，幫助我們完成階段性任務。」

▲台灣藝術家先鋒黃土水的作品〈甘露水〉在「失蹤半世紀」後重見天日，震撼各界，如今也確定入藏國立臺灣美術館，成為鎮館之寶。（圖／文化部）

臺灣美術史家謝里法也有感而發說，如果50年前〈甘露水〉出土可能不會受到重視，「我一直誤解張家將作品藏起來，最後是李永得部長出面，張家也覺得時候到了，50年前拿出來，可能會被當作垃圾丟掉了。」

臺灣美術史家李欽賢表示，黃水土〈甘露水〉作品的重出江湖將由後續臺灣美術史研究者繼續深入研究，他提出幾個提問給這個領域的研究者，例如〈甘露水〉是大理石材質，當時連日本雕刻家雕刻大理石作品也很少，黃土水在東京美術學校學的是木雕，該校沒有教學生大理石雕刻，所以完全是他自學的。

他推測，「黃土水參加帝展的前後，日本有位雕塑家北村四海，都用大理石作為材料，我推測黃土水可能受他的影響。所以這件作品的出土，反而帶給我們一些研究的材料，我們還可以再繼續追查。」

▲有專家認為，如果50年前〈甘露水〉出土可能不會受到重視。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

國美館表示，英年早逝的日治時期臺灣先驅雕塑家黃土水（1895-1930），入選第3回「帝國美術展覽會」（1921）的作品〈甘露水〉，1958年遭受遺棄，幸好被張鴻標醫師拾回保管，直到2021年張醫師後代信任政府，還給國家，塵封63年的曠世巨作終於出土。經過北師美術館、高雄市立美術館巡展後，今（2022）年9 月22日入藏國立臺灣美術館。

即日起以典藏展的規格將〈甘露水〉長期呈現給社會大眾。為了讓參觀民眾能夠輕易找到這件作品，〈甘露水〉規劃展示於美術館大廳入口右側，並特別為它設計獨立的展示空間。觀眾除了能以各種角度欣賞作品，國美館也保留該一空間的玻璃隔窗，讓觀看的視覺可以延伸到美術館園區的寬闊視野。

美術館大廳的另一側，也是黃土水的作品〈水牛群像〉，這兩件黃土水經典作品共同展示於國美館大廳，既是對於黃土水的推崇，也宣告著國美館致力於推動「重建臺灣藝術史計畫」的決心。

國美館目前典藏黃土水作品共4件，分別是翻模複製的〈水牛群像〉、〈釋迦出山〉、〈山本悌二郎胸像〉，以及此次入藏的〈甘露水〉原作。目前國美館也正籌備「臺灣土，自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽及學術活動，預計將於2023年春天舉行。

臺灣雕塑先驅黃土水〈甘露水〉典藏展

地點：國立臺灣美術館大廳入口右側（臺中市西區五權西路一段2號）

時間：即日起，週二至週五09:00-17:00、週六、週日09:00-18:00（每週一休館）