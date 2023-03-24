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黃土水創作百年後復活！「尋訪過程如柯南」37件作品國美館展出

▲▼闊別百年，黃土水藝術創作能量復活。國立臺灣美術館舉行「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽。（圖／文化部提供）

▲闊別百年，黃土水藝術創作能量復活，37件作品將於國立臺灣美術館展出。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／台北報導

臺灣藝術先鋒黃土水的創作能量，在100年後復活了！國立臺灣美術館將舉行黃土水最盛大個展，37件作品、重要文獻資料呈現他短暫卻璀璨的一生。策展人薛燕玲提到，在策劃此展覽時第一時間遇到「不知道藏家在哪裡」的挑戰，尋訪過程猶如化身「柯南」，展覽將於3月25日～7月9日展出。

▲▼闊別百年，黃土水藝術創作能量復活。國立臺灣美術館舉行「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽。（圖／文化部提供）

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▲國立臺灣美術館將舉行「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽。

黃土水（1895-1930）生長於日治時期的臺灣，畢業於總督府國語學校，而後獲得保送進入東京美術學校雕刻科木雕部，直到研究科畢業，是第一位進入東京美校的臺灣人，也是第一位入選日本官辦展覽「帝國展覽會」的臺灣藝術家，從1920年到1923年連續4屆入選「帝展」。

為了能夠繼續在日本社會爭取臺灣社會的尊嚴，他嘔心瀝血創作，積極追求藝術成就，這些奮鬥感動了當時的臺灣社會，許多政商高層慷慨解囊贊助他，請他雕塑人像、收藏小件動物雕塑，這個歷史說明了臺灣社會不分政經地位對於藝術家的支持。

黃土水生命最後幾年，廢寢忘食創作〈水牛群像〉企圖再次問鼎帝展，可惜於1930年12月21日因腹膜炎病逝，成為最後遺作。短暫36載人生，黃土水卻為臺灣留下無數不朽的經典作品，成為臺灣藝術史的巨擘，不但奠定了臺灣近代雕塑走向現代雕塑的基礎，也為臺灣美術史開啟了後代可以追隨前進的道路。

▲▼闊別百年，黃土水藝術創作能量復活。國立臺灣美術館舉行「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽。（圖／文化部提供）

▲「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」是黃土水過世將近100年最大規模的專業展覽。

「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」是黃土水過世將近100年最大規模的專業展覽，由國美館研究員薛燕玲帶領團隊，經過1年的研究、蒐集與梳理，重新踏查與建構。薛燕玲提到，籌劃這次展覽，是公務生涯最值得驕傲的事，但馬上遇到「不知道藏家在哪裡」的瓶頸，「尋訪的過程猶如化身柯南」，因此非常感謝所有藏家的慷慨允借，讓展覽順利舉辦。

國美館長廖仁義表也示，作為一位臺灣美術史學者，看見這次黃土水大展的盛大舉辦，內心感到很激動，「我在20幾歲時沒聽說過黃土水，直到快30歲時才知道有這個人，因此在日後研究臺灣美術史，在課堂上教學生認識這位偉大的雕刻家。」

如今，在文化部「重建臺灣藝術史」的政策下，他也很榮幸能在服務國美館期間，辦理黃土水這次的重要個展，「原本要在今年年底舉辦的展覽，後來提前至3月25日美術節辦理，更是深具意義。」

廖仁義提到，這次展覽共展出37件作品，佔了黃土水短暫一生創作的2分之1，過去國立歷史博物館舉辦黃土水展覽，展出29件作品；高雄市立美術館則是展出22件，能夠持續增加實屬難得；希望未來讓更多散落在各地的黃土水作品，有一天能夠再相聚。

文化部政務次長李靜慧也表示，特別感謝彰化高中、太平國小等收藏單位、民間藏家的共襄盛舉，成就了黃土水在臺灣最大規模的一次展覽。黃土水以短暫的人生及創作生涯，不斷的將臺灣原素、精神、風土民情展現在他的作品裡，作品也跨越了政治、文化、歷史，實踐了他心中所追求「一個藝術上福爾摩沙時代的來臨」。

李靜慧強調，文化部會持續「重建臺灣藝術史」工作，繼續挖掘臺灣歷史脈絡中藝術家的貢獻與藝術能量，讓臺灣的藝術家能夠站在自己土地上，向下扎根，並擴展至國際，讓所有人為自己的文化、土地感到驕傲，一起努力邁向福爾摩沙時代。

▲▼闊別百年，黃土水藝術創作能量復活。國立臺灣美術館舉行「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽。（圖／文化部提供）

▲國立臺灣美術館舉行「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽。（圖／文化部提供）

「臺灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」將於3月25日～7月9日在國美館展出，除了獲得許多收藏單位、收藏家的信任與支持，彙整許多藝術史家的史料，也獲財團法人玉山文教基金會贊助舉辦教育與文創活動。期望藉由展覽，突顯黃土水對臺灣美術史的貢獻，進而提升臺灣社會的文化認同。

「臺灣土．自由水：黃土水藝術生命的復活」
地點：國立臺灣美術館102展覽室
地址：臺中市西區五權西路一段2號）
日期：3月25日～7月9日
時間：周二至周五09:00-17:00、周六及周日09:00-18:00（每周一休館）

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